Sui bookmaker non AAMS moderni si può scommettere in sicurezza. Sono piattaforme che utilizzano tutte le tecnologie necessarie per proteggere i dati dei propri clienti. Per chi desidera registrarsi sin da subito a una lista dei migliori siti scommesse non AAMS, qui sotto c’è l’elenco dei migliori. TG Casino è la nostra piattaforma preferita. Continuando con la lettura si può scoprire invece come riconoscere in autonomia le piattaforme di qualità, mantenendosi lontani da potenziali truffe.

7 fra i migliori siti scommesse non aams del 2026

TG Casino: Bonus fino a 10 ETH per i nuovi iscritti e fino a 125.000€ sui tornei di calcio Instant Casino: Decine di sport disponibili e bonus di benvenuto fino a 7.500€ con cashback settimanale del 10% CoinPoker: Sito non AAMS specializzato in poker, con tanti bonus e promozioni Lucky Block: Crypto casino con bonus fino a 25.000€, sezione esport e quote maggiorate Mega Dice: Tra i più alti bonus di benvenuto del settore. Fino a 1 BTC per chi si iscrive oggi WSM Casino: Piattaforma semplice da usare con bonus fino a 25.000€ per chi si iscrive ora Golden Panda: Ricevi fino a 7.500€ di bonus di benvenuto e un cashback settimanale del 10%

1. TG Casino: Migliori siti non AAMS

TG.Casino è reputato da molti tra i migliori siti non AAMS. E’ molto semplice da utilizzare e la registrazione è immediata. Accettando unicamente le criptovalute come metodo di pagamento rientra tra i bookmaker senza registrazione.

Propone centinaia di eventi sportivi al giorno. Grazie ai vari tipi di scommessa si può variare nella giocata delle schedine.

Si può scommettere sia da browser che dal canale Telegram dedicato. Le puntate dall’app di messaggistica offrono un livello di privacy superiore e non c’è bisogno così di usare VPN.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto offerto è calcolato in criptovalute. Attualmente viene erogato in Ethereum con un rakeback sul primo deposito del 200%. I requisiti di puntata sono buoni e ben spiegati all’interno della pagina informativa.

✨Punti salienti

Nome bookmaker TG.Casino Licenza Curacao eGaming Sport Calcio, basket, pallavolo, tennis, formula 1, motogp, pugilato, etc. Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute Bonus di benvenuto 10 ETH con rakeback 200% sul primo deposito Bonus sport 125.000€ bonus tornei calcio, Combi Boost First 11

Pro

Canale Telegram molto attivo

Diversi bonus sport disponibili

Quote maggiorate disponibili

Contro

Non accetta tutti i tipi di deposito

2. Instant Casino

Ciò che contraddistingue Instant Casino è sicuramente la velocità di ogni operazione effettuata. Oltre a proporre le criptovalute ha preso la decisione di accettare anche i metodi di pagamento tradizionali. Lo scopo come sempre è quello di soddisfare il più possibile gli utenti, garantendo varietà.

Vale sia nei metodi di pagamento che gli eventi sportivi, i giochi virtuali, la sezione del casinò e i bonus di benvenuto. Chi si iscrive per la prima volta può approfittare di un welcome bonus fino a 7.500€ con rakeback sul primo deposito del 200%. Vale a dire che, se si effettua per esempio un deposito di 100€, il casino offre 200€ di fun bonus. Questo fino al raggiungimento del limite massimo.

✨Punti salienti

Nome bookmaker Instant Casino Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Formula 1, Corse cavalli, pugilato, hockey sul ghiaccio, etc. Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Mifinity, GiroPay, PicPay, etc. Bonus di benvenuto 7500€ con rakeback 200% Bonus sport Combi Boost, torneo calcio fino a 100.000€

Pro

Ottimo bonus di benvenuto

Metodi di pagamento tradizionali e criptovalute

Navigazione molto semplice sul sito

Contro

Migliorabili alcuni aspetti del casinò

3. CoinPoker

Da CoinPoker è possibile scommettere sullo sport, non manca infatti il Calcio, il Tennis, il Basket,e persino gli E-Sports.

CoinPoker è conosciuto come uno dei migliori casinò dedicati al gioco di carte più amato al mondo. Sono infatti disponibili le varianti di poker più famose, fra le quali Texas Hold’em, Short Deck, Caribbean stud e l’immancabile Omaha. CoinPoker a differenza di altri casino online permette di partecipare ad avvincenti tornei di Poker.

Fra le qualità di CoinPoker c’è quella di accettare le criptovalute più diffuse fra le quali i Bitcoin ed Ethereum. Non manca persino un token proprietario chiamato CHP, che permette di accedere a delle promozioni molto allettanti. CoinPoker infine permette di giocare a tutti i giochi di casinò più famosi, e ospita un casino Live di tutto rispetto.

✨Punti salienti

Nome casino CoinPoker Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Si Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute Bonus di benvenuto Bonus del 150% fino a 2.000 $ USDT Bonus casino Super Knockout Series, Hold’em daily Leaderboard, Bad Beat Jackpot

Pro

Fino a 2.000 $ di bonus di benvenuto in USDT

Accetta criptovalute

Casino dedicato al poker

Contro

Non accetta tutti i tipi di pagamenti

4. Lucky Block

Tra i migliori siti non AAMS non può mai mancare Lucky Block. Rientra tra le novità, ma comunque ha già maturato una certa esperienza nel settore. Sin da subito ha cercato di soddisfare i propri utenti aspettando su alcuni degli aspetti più importanti.

Entrando nella sezione sport vediamo subito una lunga lista di sport e di eventi. Per invogliare i propri iscritti però propone anche una serie di quote maggiorate, grazie alle quali aumentano le possibili vincite.

Il welcome bonus è sicuramente tra i più alti tra i siti di scommesse non AAMS. Per chi decide infatti di usufruire al massimo delle sue promo, sono messi a disposizione ben 25.000€ calcolati sul primo deposito.

✨Punti salienti

Nome bookmaker Lucky Block Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, MotoGP, Formula 1, Hockey sul ghiaccio, pallanuoto, pugilato, etc. Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute Bonus di benvenuto 200% fino a 25.000€ con rakeback 200% Bonus sport Scommesse rapide, Combi Boost, Match X, Torneo calcio fino a 100.000€

Pro

Fino a 25.000€ di bonus di benvenuto

Tante promo dedicate allo sport

E’ un crypto casino

Contro

Non accetta metodi di pagamento tradizionali

5. Mega Dice

MegaDice è un bookmaker non AAMS tra i migliori. Rientra anche nelle categorie di crypto casino e casino senza documenti. Per registrarsi su Mega Dice infatti non serve inviare la copia del proprio documento d’identità, mantenendo di fatto la privacy al sicuro.

Il fatto di scommettere con le criptovalute è invece qualcosa che piace sempre di più alle persone. MegaDice inoltre è uno dei pochi siti scommesse sportive non AAMS che offre fino a 1 BTC di bonus sul primo deposito, con rakeback del 200%.

Sono tante anche le promo sportive. Per esempio si può scommettere sulla stagione calcistica 2025/2026 e aspirare a raggiungere il premio di 100.000 USDT. Oppure ci sono i classici Combi Boost o Match X.

Tra le cripto accettate da questo bookmaker non AAMS ci sono ovviamente le principali e più importanti, quali Bitcoin ed Ethereum. La piattaforma però permette anche di utilizzare il token $DICE, di loro proprietà.

✨Punti salienti

Nome bookmaker MegaDice Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Calcio, Tennis, Basket, Hockey sul ghiaccio, Pallavolo, MotoGP, Formula 1, pugilato, etc. Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute Bonus di benvenuto Fino 1 BTC sul primo deposito Bonus sport stagione calcistica 2024/2025 bonus fino a 100.000 USDT, Combi Boost, Match X

Pro

Fino a 1 BTC di bonus sul primo deposito

Token proprietario

Quote maggiorate

Contro

Non tutti i tipi di pagamento sono disponibili

6. WSM Casino

Per quanto riguarda i siti non AAMS recensioni migliori, troviamo WSM Casino. E’ nato sin da subito con l’obiettivo di rendere più semplice e divertente il mondo delle scommesse sportive. E’ completo per quanto riguarda il palinsesto, le quote e il tipo di scommesse offerte. E’ affidabile perché mantiene i dati al sicuro e la navigazione è protetta. Inoltre può apportare grandi vantaggi.

Basta pensare al suo bonus sul primo deposito per i nuovi iscritti, fino a 25.000€. Come metodo di pagamento invece, accetta le criptovalute. Tra cui il suo token proprietario $WSM. Anche le quote sono piuttosto buone. Propone soluzioni sopra la media, ciò permette agli iscritti di ricevere vincite maggiori in caso di pronostici accertati.

✨Punti salienti

Nome bookmaker WSM Casino Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Calcio, tennis, pallavolo, basket, pugilato, formula 1, motoGP, corse dei cavalli, etc Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Criptovalute Bonus di benvenuto 200% fino a 25.000€ con rakeback 200% Bonus sport 3 goal, combo boost

Pro

Ottimo palinsesto

Piattaforma di semplice navigazione

Assistenza clienti veloce

Contro

Non ci sono metodi di pagamento tradizionali

7. Golden Panda

L’ultimo sito non AAMS sicuro di cui vogliamo parlare oggi è Golden Panda. Un po’ come gli altri visti in precedenza, è davvero semplice da utilizzare. Tutti gli elementi sono al proprio posto e non ci sono grandi misteri nel suo utilizzo.

La registrazione è molto veloce. Una volta fatto il primo deposito e sbloccato il welcome bonus si può iniziare a scommettere sui propri eventi sportivi preferiti.

Anche la sezione degli sport virtuali su questo sito non AAMS è molto buona. Garantisce a chi lo desidera di poter scommettere a qualsiasi ora, indipendentemente dalla presenza o meno di eventi attivi.

Oltre ad accettare le criptovalute, permette di fare depositi e prelievi sia con Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay.

✨Punti salienti

Nome bookmaker Golden Panda Licenza Curacao eGaming Eventi sportivi Calcio, Pallavolo, Tennis, Basket, Pugilato, hockey sul ghiaccio, atletica, pattinaggio, rugby, etc. Sezione esport Si Sezione casino Si Metodi di pagamento Visa, MasterCard, Criptovalute, Interac, Apple Pay, Google Pay Bonus di benvenuto Fino a 7.500€ sul primo deposito Bonus sport Combi Boost

Pro

Tanti metodi di pagamento

Bonus di benvenuto elevato

Facile da usare

Contro

Da aumentare il numero di bonus sportivi

Bookmaker non AAMS: gli aspetti da tenere in considerazione

Possiamo affermare che, generalmente, i bookmaker non AAMS hanno delle caratteristiche comuni tra di loro. Ogni piattaforma però presenta delle sfumature uniche, aspetti che la rendono più o meno adatta alle necessità del giocatore.

Alcune delle considerazioni da fare sono oggettive, come quelle relative alla sicurezza. Altre invece sono soggettive, come i bonus di benvenuto, i tipi di pagamenti e le scommesse non AAMS accettate. Lo scopo di questa guida è aiutare il lettore a orientarsi e individuare il sito scommesse non AAMS più adatto a lui.

Ampio palinsesto

Per palinsesto s’intende il totale di tutti gli eventi sportivi che vengono proposti da uno sportbook. Un palinsesto ampio rappresenta un punto di forza per la piattaforma. I nuovi bookmakers puntano molto su questo aspetto proprio per attirare il maggior numero di utenti.

Più eventi sportivi ci sono e più è facile mantenere alto l’interesse degli iscritti. Per trovare ciò di cui hanno bisogno infatti non dovranno recarsi altrove. Ovviamente un buon palinsesto non include solo il maggior numero di sport possibili, ma anche il maggior numero di eventi per ognuno di loro.

Piattaforma semplice da usare

I siti non AAMS devono essere prima di tutto facili da usare con un’interfaccia user friendly. Chi si occupa dello sviluppo della piattaforma sa che a utilizzarla sono persone non sempre esperte di tecnologia. L’importanza di sezioni facili da raggiungere, iscrizioni veloci e tutti gli elementi nella loro giusta disposizione diventa fondamentale.

Possiamo notare confrontando i nuovi siti scommesse non AAMS che si ripetono spesso gli schemi. In questo modo si mantiene una continuità nel tipo di navigazione. Chi arriva su una nuova piattaforma non avrà difficoltà a comprenderne i meccanismi.

Protocolli di sicurezza e di crittografia

Oggi più che mai è importante proteggere i propri dati personali. Quando si naviga in rete siamo sempre potenzialmente esposti a furti informatici. Ecco che un casino non AAMS, deve offrire gli strumenti per proteggersi.

I migliori siti non AAMS e più in generale tutte le piattaforme che prevedono lo scambio di informazioni sensibili, devono usare la crittografia. Tutti i dati vengono crittografati, cioè resi illeggibili da chi non ne possiede la chiave di lettura.

Si tratta comunque di un processo svolto unicamente dietro le quinte. Chi usufruisce del sito infatti non si accorge di niente.

Anonimato e privacy

Abbiamo visto nel punto precedente che la crittografia è molto utile per proteggere i dati sensibili. I casinò in Italia però, nel rispetto delle normative KYC, chiedono ai propri utenti di fornire copie dei documenti di riconoscimento. Tali dati vengono poi archiviati, secondo le leggi sulla protezione dei dati, negli archivi del sito.

Ciò viene però vissuto da una parte di chi usufruisce dei siti di scommesse non AAMS come una violazione della privacy. Sono sempre di più le persone che cercano perciò siti non AAMS sicuri che non devono sottostare alle normative KYC. In particolar modo i crypto casino con licenza estera.

Per iscriversi non è necessaria la copia dei documenti. Gli unici dati che la piattaforma richiede sono l’username, la password e un indirizzo email valido.

Assistenza clienti

Assistenza clienti o customer care. A lei si rivolgono tutti coloro che hanno riscontrato un problema durante l’utilizzo della piattaforma o semplicemente hanno dei dubbi da risolvere. Ci uniamo al pensiero, condiviso da molti, che una buona assistenza tecnica è alla base di un casinò funzionante.

Supponiamo che il cliente abbia un intoppo durante una scommessa sportiva. L’intervento tempestivo dei tecnici qualificati fa si che non sia vissuta come un’esperienza negativa, ma un problema passeggero.

Ecco perché la velocità di risposta e d’intervento è fondamentale. Ogni sportbook poi metterà a disposizione i metodi di contatto che più preferisce. Possono essere:

Numero di telefono

Indirizzo email

Livechat

Telegram

Watshapp

Social network

Posta ordinaria

Metodi di pagamento accettati

Passiamo all’analisi dei metodi di pagamento che possono essere accettati. Ancora una volta dipende un po’ dalle scelte delle aziende proprietarie dei nuovi siti scommesse non AAMS, un po’ dalle normative dei paesi che rilasciano le licenze.

Sappiamo per esempio che i casinò ADM non accettano criptovalute, mentre quelli Curacao si. In base anche a questo aspetto poi, lo scommettitore sceglierà le piattaforme sulle quali preferisce iscriversi.

Possono essere proposti come metodi:

Bonifico bancario : ormai poco utilizzato ma quasi sempre presente per chi non vuole usare le carte di credito. Ha tempi di elaborazione spesso lunghi e commissioni alte.

: ormai poco utilizzato ma quasi sempre presente per chi non vuole usare le carte di credito. Ha tempi di elaborazione spesso lunghi e commissioni alte. Carte di credito e di debito : quasi sempre accettate le carte del circuito Visa e Mastercard.

: quasi sempre accettate le carte del circuito Visa e Mastercard. Paypal: i siti scommesse stranieri non AAMS generalmente non usano PayPal per politiche aziendali di quest’ultimo. Possono però essere presenti altri portafogli elettronici come Neteller.

i siti scommesse stranieri non AAMS generalmente non usano PayPal per politiche aziendali di quest’ultimo. Possono però essere presenti altri portafogli elettronici come Neteller. Google Pay e Apple Pay : questo tipo di pagamento elettronico è spesso ricercato per l’immediatezza delle operazioni e la sicurezza.

: questo tipo di pagamento elettronico è spesso ricercato per l’immediatezza delle operazioni e la sicurezza. Criptovalute: abbiamo visto che solo alcuni siti non AAMS possono accettare le criptovalute come metodo di pagamento. In particolar modo quelli con licenza Curacao. Tra le cripto possono esserci quelle più famose come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Ma anche i token proprietari delle singole piattaforme.

Scommettere da app mobile

Possiamo affermare che i bookmakers non AAMS permettono di fare scommesse online a tutti coloro che sono in possesso dei principali dispositivi capaci di collegarsi a internet. Oltre che da PC quindi, si può accedere anche da smartphone o tablet.

Si possono fare le giocate attraverso:

Browser: ormai tutti quanti i siti possiedono un’interfaccia responsive. Significa che la grafica si adatta alle dimensioni dello schermo, senza perdere qualità nell’esperienza di gioco.

ormai tutti quanti i siti possiedono un’interfaccia responsive. Significa che la grafica si adatta alle dimensioni dello schermo, senza perdere qualità nell’esperienza di gioco. App proprietaria: alcuni casinò scelgono di sviluppare applicazioni proprietarie. Una volta installate sul telefono si usa lo stesso account già registrato per giocare le schedine.

alcuni casinò scelgono di sviluppare applicazioni proprietarie. Una volta installate sul telefono si usa lo stesso account già registrato per giocare le schedine. Telegram: i siti scommesse sportive non AAMS scelgono di aprire canali Telegram dedicati. Attraverso dei bot l’utente fa le scommesse senza entrare sulla piattaforma del bookmaker. In questo modo viene una volta di più mantenuto l’anonimato e non c’è bisogno di usare i VPN.

Tipo di licenza

Qualsiasi bookmaker o casinò deve possedere una licenza di gioco. Viene rilasciata dallo Stato presso cui viene fatta la richiesta e dove il casinò ha sede legale, solo dopo aver soddisfatto determinati requisiti. Ci sono infatti una serie di normative piuttosto rigide da rispettare. Vediamo quali sono le licenze più famose e le loro caratteristiche.

Licenza di Curacao : tra le più utilizzate dai casinò moderni. Il suo punto forte è la possibilità di usare le criptovalute come metodo di pagamento.

: tra le più utilizzate dai casinò moderni. Il suo punto forte è la possibilità di usare le criptovalute come metodo di pagamento. Licenza MGA : rilasciata dallo stato di Malta. La Malta Gaming Authority ha apportato tanto nel mondo del Gambling grazie all’aggiunta di normative che ne aumentano i livelli di sicurezza.

: rilasciata dallo stato di Malta. La Malta Gaming Authority ha apportato tanto nel mondo del Gambling grazie all’aggiunta di normative che ne aumentano i livelli di sicurezza. UKGC : è la licenza rilasciata dal Regno Unito. E’ famosa nel settore del gambling e delle scommesse sportive per la sua alta qualità. Molte software house inoltre lavorano con questa licenza.

: è la licenza rilasciata dal Regno Unito. E’ famosa nel settore del gambling e delle scommesse sportive per la sua alta qualità. Molte software house inoltre lavorano con questa licenza. Licenza di Gibilterra: si unisce alle altre appena viste per quanto riguarda i livelli di sicurezza e la qualità.

si unisce alle altre appena viste per quanto riguarda i livelli di sicurezza e la qualità. Licenza ADM/AAMS: è la licenza di gioco rilasciata dallo stato italiano. Ha alti standard di qualità e sicurezza ma, a causa delle sue normative, non accetta le criptovalute.

Sito scommesse non AAMS: come registrarsi e scommettere

I migliori siti scommesse non AAMS hanno un procedimento piuttosto simile per quanto riguarda la forma per registrarsi. Principalmente possiamo fare distinzione tra siti non AAMS con e senza documenti.

Accedere al sito scommesse non AAMS e cliccare su “registrati” per avviare la procedura

per avviare la procedura Inserire i dati richiesti ed eventualmente invio della copia del documento d’identità e codice fiscale

ed eventualmente invio della copia del documento d’identità e codice fiscale Effettuare il primo deposito con una delle modalità accettate

con una delle modalità accettate Sbloccare il bonus di benvenuto e leggere i termini e le condizioni per soddisfare i requisiti di puntata

e leggere i termini e le condizioni per soddisfare i requisiti di puntata Scegliere l’evento sportivo sul quale scommettere e fare la propria giocata in base alle quote disponibili.

Quote e payout: definizione e come capirli

Sui siti non AAMS recensioni appare spesso il concetto di quote e payout. E’ altrettanto frequente però che gli utenti restano con le idee confuse davanti ai calcoli e le spiegazioni proposte. Ci impegniamo perciò oggi a dare una spiegazione il più chiara possibile.

Payout

Partiamo dal payout. Il payout è il ritorno al giocatore dell’importo speso sul bookmaker non AAMS. Supponiamo di vedere un payout con percentuale 95%. Significa che l’azienda si impegna a rendere ai giocatori il 95% delle scommesse effettuate. Tale affermazione però non deve essere intesa che se una persona gioca 100€ riceve indietro almeno 95€.

Si tratta di statistiche fatte sui grandi numeri. Di tutte le somme scommesse sul bookmaker non AAMS dai moltissimi giocatori, il 5% viene trattenuto dalla piattaforma e il restante 95% utilizzato per pagare le vincite.

Quote

Il concetto di quota invece è un po’ più concreto. Riguarda in modo ancor più diretto il giocatore che sta valutando i migliori siti non AAMS. Per ogni singolo evento vengono proposte le quote. In modo molto semplicistico possiamo dire che, più alta è la quota e minori sono le possibilità che quella determinata squadra vinca.

Conoscendo la quota infatti sappiamo qual è la possibile vincita. Ipotizziamo una quota 2.0 sul Milan per una partita che si svolge domani. Se la nostra puntata ha un valore di 20€, in caso di pronostico accertato ci portiamo a casa 40€. Bisogna moltiplicare il valore della somma scommessa a quello della quota.

I migliori siti scommesse non AAMS tendono a pagare di più se l’utente indovina risultati improbabili. Paga di meno per i risultati un po’ più scontati.

Sito non AAMS sicuro: tipi di scommesse sportive

Tutti i migliori siti scommesse non AAMS propongono diversi modi per fare le puntate. Il giocatore sceglierà quella più adatta in base al contesto e le strategie che vuole mettere in pratica.

Vediamo qui sotto quali sono i tipi di scommesse che i bookmaker non AAMS offrono per giocare le schedine. Questo elenco non vuole essere esaustivo, ma prende in considerazione le principali categorie.

Gol/No Gol: è una delle scommesse più comuni sui siti scommesse non AAMS. E’ proposta per gli eventi calcistici più o meno famosi. Si sceglie di puntare su “Goal” quando si ritiene che tutte e due le squadre della competizione riusciranno a segnare almeno un goal. Oppure si sceglie il “No Goal” quando si crede che nessuna delle due riuscirà a segnare.

è una delle scommesse più comuni sui siti scommesse non AAMS. E’ proposta per gli eventi calcistici più o meno famosi. Si sceglie di puntare su “Goal” quando si ritiene che tutte e due le squadre della competizione riusciranno a segnare almeno un goal. Oppure si sceglie il “No Goal” quando si crede che nessuna delle due riuscirà a segnare. 1×2 : la scommessa 1×2 dei migliori siti non AAMS è forse la più semplice. Quando una persona inizia ad avvicinarsi a questo settore infatti tende a sceglierla con maggior frequenza. Tutto sta nello scegliere quale squadra vince oppure, se la partita si conclude con un pareggio.

: la scommessa 1×2 dei migliori siti non AAMS è forse la più semplice. Quando una persona inizia ad avvicinarsi a questo settore infatti tende a sceglierla con maggior frequenza. Tutto sta nello scegliere quale squadra vince oppure, se la partita si conclude con un pareggio. Under/Over: la terza tipologia di scommessa più comune sui siti di scommesse non AAMS è la Under/Over. L’utente infatti deve giocare la schedina segnalando quanti goal in totale verranno segnati nel corso della partita. Il totale non supera i 3 goal? Allora si scommette su under 3.5. Il totale supera 3 goal? Si punta su over 3.5.

la terza tipologia di scommessa più comune sui siti di scommesse non AAMS è la Under/Over. L’utente infatti deve giocare la schedina segnalando quanti goal in totale verranno segnati nel corso della partita. Il totale non supera i 3 goal? Allora si scommette su under 3.5. Il totale supera 3 goal? Si punta su over 3.5. Scommessa con handicap: la cifra indicata nella scommessa con handicap sui siti scommesse non AAMS è lo scarto del gol. Se parliamo di eventi di basket invece è lo scarto dei punti. Le quote in questo tipo di scommessa sono le più diffuse perché l’operatore ha modo di dare un vantaggio alla squadra sfavorita andando a equilibrare le differenze.

la cifra indicata nella scommessa con handicap sui siti scommesse non AAMS è lo scarto del gol. Se parliamo di eventi di basket invece è lo scarto dei punti. Le quote in questo tipo di scommessa sono le più diffuse perché l’operatore ha modo di dare un vantaggio alla squadra sfavorita andando a equilibrare le differenze. Scommessa multipla: i migliori siti non AAMS la impongono spesso per sbloccare i bonus di benvenuto. Semplicemente all’interno di una stessa schedina si devono fare pronostici per più eventi sportivi. Si vince quando si accertano tutti. La maggior difficoltà di riuscita porta ad avere quote più alte.

Promozioni sui siti scommesse non AAMS

Sui migliori siti non AAMS si possono trovare sempre bonus e promozioni attive. Accedendo alla pagina apposita si possono visionare tutte le offerte e scegliere quella che fa al caso proprio.

Ciò che hanno in comune le promozioni dei siti di scommesse non AAMS è la presenza dei requisiti di puntata. I bonus infatti vengono sbloccati solo a determinate condizioni. Il primo è quello relativo al deposito fatto.

Dopo i bookmakers non AAMS richiedono per esempio di puntare la somma ottenuta un certo numero di volte prima di poterla usare per ottenere vincite reali. Ci sono anche dei tempi in cui tali scommesse vanno fatte.

Bonus di benvenuto

I bookmaker non AAMS mettono sempre in vista il bonus di benvenuto. E’ probabilmente il più ricercato dai frequentatori dei bookmakers non AAMS e italiani. Praticamente registrandosi per la prima volta sulla piattaforma, si ottiene dopo il primo deposito, una somma virtuale calcolata in percentuale.

Facciamo un esempio. Lucky Block è un sito scommesse non AAMS che propone un welcome bonus del 200% sul primo deposito fino a 25.000€. Ciò significa che si può sbloccare anche una cifra inferiore. Ipotizziamo quindi di depositare per la prima volta 200€. Si ottiene 400€ di bonus. Una volta soddisfatti i requisiti di puntata tale somma può essere usata su questo bookmaker non AAMS per ottenere vincite reali.

Bonus periodici

Sono tipici proprio dei siti non AAMS di scommesse sportive perché legati alla stagionalità degli eventi sportivi. In occasione dei campionati mondiali di calcio o delle Olimpiadi per esempio, i migliori siti scommesse non AAMS propongono bonus esclusivi e mirati.

I bonus periodici però vengono offerti dai bookmakers non AAMS tutti i fine settimana delle volte. Oppure durante altre feste programmate. La loro natura comunque è proprio quella di essere periodici.

Freebet

I freebet sono delle scommesse gratis concesse dai migliori siti non AAMS. Possono essere parte di una promozione più ampia (come i bonus di benvenuto), oppure regali offerti ai clienti fidelizzati in base alle ricariche che effettuano.

Tra le condizioni da soddisfare di solito troviamo il dover giocare una schedina multipla con una quota minima indicata. Il wagering generalmente più basso rispetto a quello di altri bonus.

Cashback

Il termine cashback ormai è entrato a far parte delle nostre vite già da tempo. Anche sui migliori siti scommesse non AAMS si possono trovare sotto forma di bonus. Il cashback consiste nel rimborsare parte di una giocata perdente. Alcuni siti di scommesse non AAMS propongono cashback settimanali, altri mensili, oppure limitati a una giocata specifica.

Facciamo l’esempio che uno dei siti scommesse calcio non AAMS del momento offre un cashback settimanale del 10%. Vuol dire che tutte le scommesse perdenti di quella settimana vengono sommate e vengono rimborsate per un totale del 10%.

Bonus ricarica

I migliori siti scommesse non AAMS offrono ai clienti già registrati i bonus ricarica. In questa categoria rientra anche il welcome bonus con deposito. La differenza che nel caso specifico è proposto agli utenti fidelizzati del sito non AAMS sicuro.

Può essere offerto un bonus sui depositi effettuati. Ancora una volta ci saranno condizioni da rispettare, quali tempistiche e depositi minimi. Il numero di volte che l’importo deve essere rigiocato può variare nel tempo, perciò è bene controllare i termini e le condizioni sulla pagina del bookmaker non AAMS periodicamente.

Bonus VIP

Tutti i bookmakers non AAMS possiedono un programma VIP. E’ destinato unicamente agli utenti high roller, cioè coloro che investono sulla piattaforma somme anche elevate di soldi. I bonus destinati a questa categoria di giocatori hanno condizioni davvero vantaggiose. Con requisiti di puntata spesso nulli e bonus personalizzati in base alle loro esigenze.

Quote maggiorate

Infine parliamo delle quote maggiorate presenti sui migliori siti scommesse non AAMS. Sono soprattutto i nuovi sportbook a offrirle per attirare nuovi utenti. Come abbiamo visto poco fa ogni bookmaker non AAMS indica per tutti gli eventi sportivi la quota di scommessa. Dato che permette all’utente di calcolare qual è il premio in caso di pronostico esatto. Molti siti scommesse non AAMS offrono quote superiori alla media, perciò vincite più elevate, a chi sceglie di fare le scommesse sulla piattaforma.

Il live streaming nelle scommesse sportive

La sezione live streaming sui siti di scommesse non AAMS è ormai sempre presente. Di fatto è una delle più ricercate perché permette di assistere all’evento sportivo in diretta, facendo le proprie scommesse.

I migliori siti non AAMS tendono a proporre soprattutto gli eventi più importanti. Come quelli relativi al calcio, il basket e il tennis. Alcune volte però nella sezione live streaming possono esserci anche altri sport.

Appare chiaro che giocare le schedine in questo caso ha un vantaggio. L’utente infatti può accedere a informazioni aggiornate e precise senza dover uscire dalla piattaforma. I siti non AAMS sicuri tendono a offrire questo servizio solo ai giocatori che hanno un conto attivo e un saldo positivo.

Cosa sono i cashout e gli exchange

Oggi tra i termini ricorrenti che si possono trovare sui bookmaker non AAMS ci sono quelli di Exchange e Cashout.

Il betting exchange è un nuovo modo di fare scommesse su un sito non AAMS sicuro. Lo sportbook diventa in questo caso un intermediario tra due o più giocatori che, in base ad alcune regole prestabilite, si propongono le quote tra di loro.

Per quanto riguarda il cashout dei siti scommesse calcio non AAMS invece, c’è la possibilità di chiudere una scommessa quando si desidera. Letteralmente il termine cashout significa “incassa ora”.

Perciò un utente può decidere di incassare i propri soldi in qualsiasi momento dell’evento sportivo senza aspettare che finisca. Può essere di tipo totale, parziale oppure automatico, cioè ogni volta che si raggiunge il target desiderato.

Scommetti in modo responsabile: il gioco d’azzardo sicuro

Il gioco d’azzardo è un’attività coinvolgente. E’ divertente e adrenalinica. In particolar modo le scommesse sportive possono risultare coinvolgenti perché uniscono la passione per lo sport al brivido della scommessa.

Chi sceglie di iscriversi sui bookmakers no AAMS però deve farlo tenendo a mente alcuni consigli per un gioco d’azzardo sicuro e responsabile. Si tratta infatti di un’attività che può creare dipendenza (ludopatia). Attraverso un comportamento moderato però si può scommettere in sicurezza e senza rischi.

Tenere a mente che è un gioco e non un modo facile per migliorare la propria situazione economica.

Quando si scommettere sui siti non AAMS bisogna imporsi un budget settimanale o mensile. Tale budget non deve mai superare la somma che ipoteticamente ci si può permettere di perdere.

Mai scommettere e giocare d’azzardo sotto l’effetto di sostanze che alterano le capacità di giudizio (alcol, droghe…).

Non inseguire le vincite. Cercare di recuperare i soldi persi scommettendo ancora, può portare ad ulteriori perdite.

Non chiedere mai soldi in prestito ad amici e familiari per giocare.

Conclusioni

Possiamo concludere questo articolo dicendo che un buon bookmaker non AAMS deve rispettare delle normative molto rigide per garantire qualità e sicurezza ai clienti. Ci sono però diversi siti non AAMS che offrono vantaggi aggiuntivi. Per esempio di iscriversi senza documenti e scommettere con le criptovalute. Oppure usufruire delle quote maggiorate. Scegliendo bene sin dall’inizio i siti scommesse calcio non AAMS si può vivere al meglio l’esperienza delle scommesse sportive online.

Tra i tanti, TG Casino si distingue come il nostro preferito. Questo perché offre un’esperienza unica, con un bonus di benvenuto del 200% fino a 10 ETH, un’interfaccia intuitiva e la possibilità di scommettere in criptovalute, garantendo transazioni rapide e sicure. TG Casino combina innovazione, semplicità e ottimi vantaggi per gli utenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un bookmaker affidabile e moderno.

FAQ

Migliori siti non AAMS, cosa sono?

Rientrano in questa categoria i casino e i siti di scommesse non AAMS. Piattaforme per giocare e scommettere d’azzardo che non hanno fatto richiesta della licenza AAMS. Sono siti di gambling con licenze estere, come quella di Curacao o la MGA.

Migliori siti scommesse non AAMS, perché sceglierli?

I bookmakers non AAMS tendono a offrire migliori condizioni di puntata. Bonus più ricchi, quote maggiorate e palinsesti più ampi.

I siti scommesse stranieri non AAMS sono sicuri?

Generalmente si. E’ bene comunque assicurarsi che possiedano tutti i requisiti di sicurezza proprio come spiegato nel corso di questo articolo.