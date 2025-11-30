Quali sono i migliori siti di scommesse stranieri? Si tratta di una domanda che si fanno molti appassionati italiani del gambling online. Molti di loro, infatti, possiedono una licenza che gli permette di offrire servizi anche nel nostro Paese. In questa analisi andremo quindi a precisare il percorso per riuscire a riconoscere i migliori siti di scommesse stranieri e giocare in assoluta sicurezza.

TOP 6 migliori siti scommesse stranieri 2026

Instant Casino – Bonus di benvenuto del 200% fino a 7.500 euro, cui aggiunge un cashback del 10%. Golden Panda – Bonus di benvenuto del 200% fino a 7.500 euro e il 10% di cashback settimanale. Lucky Block – Bonus di benvenuto del 200% fino a 25mila euro, più 50 free spins. CoinPoker – Bonus di benvenuto del 150% fino a 2mila dollari in USDT. TG Casino – 200% di rakeback bonus fino a 10 Ether, oltre a 50 giri gratis. Mega Dice – Bonus del 200% fino a 1 Bitcoin, aggiungendo anche 50 free spins.

1. Instant Casino – Gioca e scommetti in un istante

Se si cercano i migliori siti di scommesse online, può essere utile partire da Instant Casino. Il bookmaker ha già estrinsecato le sue ambizioni affiancandosi alla Juventus e in effetti basta una rapida panoramica per capirne il livello. Già notevole nonostante si tratti di uno dei nuovi casino approdati da poco online.

A renderlo tale una serie di caratteristiche, ovvero:

Prelievi immediati.

Limiti di scommessa più elevati.

Considerata l’importanza solitamente rivestita da questi due aspetti, non stupisce il feeling immediatamente stabilitosi con la clientela del Belpaese. Facilitato anche da una proposta promozionale assolutamente adeguata. Chi si iscrive, infatti, vede triplicare immediatamente il suo primo deposito, fino a 7.500 euro. Oltre a vedersi accordare un cashback del 10%, utile in caso di perdite. Occorre sottolineare che Instant Casino è anche uno dei siti non AAMS che propongono le scommesse online. Chi cerca bookmakers stranieri affidabili, dovrebbe senz’altro prenderlo in considerazione.

Pro Instant Casino Contro Instant Casino

Cashback del 10% Pochi metodi di pagamento App per il gioco in mobilità

Palinsesto ampio e di qualità



2. Golden Panda – Il sito scommesse per chi ama la semplicità

Anche Golden Panda è uno dei nuovi casino appena approdati in Italia che puntano molto sulle scommesse online. E lo fa configurandosi come crypto casino, ovvero aprendo ai pagamenti in criptovaluta. Si tratta quindi di uno dei siti non AAMS che fanno leva sull’innovazione per riuscire ad affermarsi.

Anche in questo caso una delle caratteristiche salienti è rappresentato dalla rapidità delle procedure. Per iscriversi basta inserire un recapito telefonico e confermare con il codice ricevuto tramite SMS. Mentre per giocare si può collegare il proprio wallet alla piattaforma, senza fastidiosi passaggi intermedi.

Una volta condotte a termine queste operazioni, è possibile capire perché Golden Panda sia considerato tra i migliori siti scommesse stranieri. Il sito si presenta facile da usare, con migliaia di giochi offerti dai migliori provider globali, tali da farne uno dei migliori casino online. Cui aggiunge scommesse sportive straniere di qualità, a partire da quelle sul calcio, ma non solo.

Pro Golden Panda Contro Golden Panda Rapidità del processo di iscrizione Requisiti elevati per sbloccare il bonus Pagamenti in criptovalute Cashback del 10%

3. Lucky Block – La crittografia per giocare in assoluta sicurezza

Non esiste una lista dei migliori siti di scommesse stranieri senza Lucky Block. Si tratta in effetti di una piattaforma già molto nota, a livello globale. A renderla tale il fatto di essere stato costruito proprio come crypto casino, con un ecosistema proprio. In cui spicca la presenza di una criptovaluta nativa, LBLOCK, che può conferire vantaggi anche in termini di trading.

Anche in questo caso, quindi, le procedure d’iscrizione sono ridotte al minimo. Basta collegare il wallet e partire con le scommesse online. Da condurre su un adeguato palinsesto di giochi e in sicurezza. Lucky Block, infatti, è uno dei siti non AAMS sicuri in fase di affermazione in Italia. A renderlo tale è proprio la necessità di condurre le attività in maniera trasparente, per non danneggiare la reputazione della sua valuta virtuale nativa. Chi cerca siti scommesse straniere di qualità, non può quindi ignorare un bookmaker simile.

Pro Lucky Block Contro Lucky Block Assenza di verifiche KYC Requisiti elevati per sbloccare il bonus Pagamenti in criptovalute Cashback del 10%

4. CoinPoker – Un paradiso di chi ama il Poker

Tra i migliori siti di scommesse stranieri è impossibile non menzionare anche Coin Poker. La piattaforma, infatti, si è guadagnata una notevole reputazione, specializzandosi nella proposta di tornei ed eventi esclusivamente dedicati al Poker. Naturalmente, ciò comporta un preciso limite, quello relativo alla presenza di poche opzioni di gioco. Per chi ama la specialità, però, si tratta di un effettivo punto di riferimento.

Se rientra nei migliori casino non AAMS, Coin Poker è anche uno dei migliori siti di scommesse al momento attivi. A renderlo tale l’offerta di pagamenti in criptovalute, compreso CHP, il suo token nativo. Anche in questo caso, infatti, iscriversi e giocare risulta estremamente semplice, bypassando procedute lunghe e noiose. Inoltre, chi intende puntare in ogni momento della giornata può contare sull’app mobile e sulla facilità di utilizzo. Proprio per questo, possiamo includere senza indugio Coin Poker nel novero dei migliori siti scommesse stranieri che operano in Italia.

Pro Coin Poker Contro Coin Poker App per il gioco in mobilità Poche opzioni di gioco Pagamenti in criptovalute Facilità di utilizzo

5. TG Casino – Il sito scommesse gira anche su Telegram

TG Casino ha fatto molto parlare di sé, nel corso dei mesi passati. A sospingerne la popolarità il varo del suo token nativo, TGC, salutato da grande successo. Lo stesso che gli ha consentito di sedersi tra i siti di scommesse più popolari in molte parti del globo.

Per giocare basta dotarsi di un semplice bot e collegarsi a Telegram, collegando il proprio wallet alla piattaforma, oppure farlo tramite desktop. Una volta portata a termine l’iscrizione è facile comprendere perché TG Casino sia considerato tra i migliori siti di scommesse stranieri. Di facile utilizzo, offre bonus di grande rilievo e palinsesti già affollati. Inoltre, pur non facendo parte dei siti non AAMS, è molto sicuro. Reso tale proprio dall’utilizzo della crittografia, in grado di proteggere soldi e dati da sempre possibili attacchi hacker. Per chi cerca il miglior sito scommesse online, si tratta quindi di una delle prime opzioni da tenere in considerazione.

Pro TG Casino Contro TG Casino Fruibile anche tramite Telegram Non accetta tutti i pagamenti Pagamenti in criptovalute Cashback del 10%

6. Mega Dice – La blockchain per velocizzare il gioco

Infine, nella lista dei siti scommesse stranieri da valutare per un’iscrizione, un altro nome d’obbligo, Mega Dice. Occorre nel suo caso sottolineare che si tratta del primo operatore ad essersi integrato con Telegram. Una possibilità resa concreta dalla sua natura di bookmaker crypto friendly, ove è possibile utilizzare BTC e altri coin.

Ne consegue anche in questo caso la compressione delle procedure burocratiche e la facilità di utilizzo. Una volta forniti i dati necessari si collega il portafoglio elettronico alla piattaforma e si parte.

Anche nel caso di Mega Dice, la presenza di una licenza di Curacao rende possibili non solo i pagamenti in valuta virtuale, ma anche bonus di grande rilievo. Da utilizzare su un congruo numero di giochi, come accade nei migliori casino online. La proposta include sia giochi da casino che scommesse sportive. E viene declinata su un sito semplice da usare, anche per i neofiti. Se non il miglior sito scommesse, quindi, uno di quelli che non può essere ignorato.

Pro MegaDice Contro Mega Dice Pagamenti in crypyo Poche opzioni di pagamento Integrazione con Telegram Grande facilità di utilizzo

Come individuare i migliori siti di scommesse stranieri

Per chi cerca bookmaker con cui effettuare scommesse online di qualità, è necessario riuscire a stabilire prima una road map. Una mappa che non può prescindere da una serie di fattori chiave, dai quali dipende, in ultima analisi, la reale qualità della proposta. Un novero in cui non possono mancare:

La sicurezza.



La vastità del palinsesto.



Il gioco Live e in streaming.



La proposta promozionale.



I metodi di pagamento offerti.



La qualità dei servizi.



Interfaccia amichevole e di facile utilizzo.



La possibilità di giocare tramite smartphone e tablet

Soltanto la presenza di tutti questi fattori fa di un sito scommesse una proposta in grado di rivelarsi vincente.

Siti di scommesse stranieri: devono essere sicuri

Il punto di partenza, per l’individuazione dei siti di scommesse sportive non può che essere il livello di sicurezza che evidenziano. Solitamente, le piattaforme operanti in Italia lo fanno sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), un tempo AAMS. Anche i siti non AAMS, però, sono in grado di conseguire standard di rilievo in tal senso. Tra le licenze che possono dare garanzie in tal senso, ricordiamo in particolare:

Curacao eGaming , molto gettonata per i livelli di flessibilità offerti. In pratica, tutti i crypto casino si affidano ad essa per poter adottare pagamenti in valuta virtuale.



, molto gettonata per i livelli di flessibilità offerti. In pratica, tutti i crypto casino si affidano ad essa per poter adottare pagamenti in valuta virtuale. United Kingdom Gambling Commission , considerata l’autorità di controllo forse più severa in assoluto. Ogni sito scommesse che può vantarne un permesso gode quindi di eccellente reputazione.



, considerata l’autorità di controllo forse più severa in assoluto. Ogni sito scommesse che può vantarne un permesso gode quindi di eccellente reputazione. Gibraltar Gaming Commission , altro ente considerato molto restrittivo. Anche nel suo caso, di conseguenza, i siti di scommesse stranieri che operano in linea con la sua giurisdizione si configurano estremamente sicuri.



, altro ente considerato molto restrittivo. Anche nel suo caso, di conseguenza, i siti di scommesse stranieri che operano in linea con la sua giurisdizione si configurano estremamente sicuri. Malta Gaming Authority , che si configura come una sorta di via di mezzo. Se non lesina sforzi tesi a evitare truffe, mostra anche una certa flessibilità, molto gradita dagli operatori di gambling online.



, che si configura come una sorta di via di mezzo. Se non lesina sforzi tesi a evitare truffe, mostra anche una certa flessibilità, molto gradita dagli operatori di gambling online. Alderney Gambling Control Commission, altro ente che si è fatto apprezzare per lo scrupolo con cui conduce la propria attività. Anche se al momento di nicchia, fornisce effettive garanzie con il suo operato.

La varietà dei palinsesti

Una volta appurata la sicurezza di un bookmaker, il passo successivo non può che essere rappresentato dalla varietà dei palinsesti. Chi opera scommesse online, deve poter avere a disposizione molti mercati. Molti siti scommesse stranieri si limitano a poche proposte, configurandosi in pratica come siti scommesse calcio e poco più.

Per potersi fregiare della qualifica di miglior sito scommesse, una piattaforma deve approntare anche scommesse online su altre discipline, importanti e di nicchia.

Nella prima categoria vanno a rientrare gli sport più popolari, ad esempio il basket, il tennis o il volley. Molti utenti, però, amano puntare anche su sport di nicchia, ad esempio lo snooker, le freccette o il rugby gaelico. I bookmaker che vogliono proporsi alla stregua di migliori siti scommesse devono quindi adeguarsi.

Inoltre, non basta presentare una disciplina per conseguire la profondità del palinsesto. A renderla possibile è anche il numero dei mercati proposti. Troppi siti non AAMS si limitano alla pura e semplice testimonianza. Magari propongono la Serie A o la NBA di basket. Ovvero il minimo indispensabile, anche se di livello, contrariamente alle aspirazioni dei giocatori. Ecco perché chi cerca siti scommesse stranieri di qualità deve valutare con attenzione, prima di operare la sua scelta.

Siti scommesse stranieri: l’utilità di live e streaming

I siti scommesse stranieri non possono poi prescindere da due modalità di gioco effettivamente molto utili per gli utenti. Stiamo parlando di live e streaming. Di cosa si tratta, precisamente?

Per live si intende la possibilità di piazzare scommesse online proprio mentre l’evento è in fase di svolgimento. La ratio di questa opportunità è molto chiara: durante un incontro può effettivamente accadere di tutto.

Si pensi ad esempio ad una partita di calcio, in cui una delle squadre può restare in dieci per un’espulsione. Un accadimento simile può letteralmente mutarne il corso. I siti di scommesse, quindi, devono offrire quote su cui puntare dal vivo.

E per sincerarsi di quanto sta accadendo, devono anche offrire lo streaming, ovvero la visione in diretta dell’evento. Dando appunto modo ai giocatori di vedere coi loro occhi quanto sta accadendo sul campo di gioco. I bookmakers stranieri che vogliono affermarsi in Italia non possono prescindere da queste necessità.

La proposta promozionale

Anche per i siti scommesse stranieri vale il discorso relativo ai bonus: non possono fare a meno di prospettare promozioni in grado di attrarre. Chi si mette alla ricerca di siti scommesse esteri, infatti, la prima cosa che va a verificare è la presenza di attrattive in tal senso.

Forse non è il modo più adeguato per capire il reale livello dei migliori siti di scommesse stranieri, ma molti utenti lo fanno. La ragione è in fondo semplice: si tratta di una sorta di regalo che i bookmaker concedono come benvenuto. Grazie ai bonus è possibile giocare gratis e testare nuovi software. Anche se poi, all’atto pratico, le condizioni sono talmente restrittive da limitarne drasticamente la reale efficacia.

Occorre anche sapere che esistono molti tipi di bonus. Ognuno da considerare in relazione alle proprie esigenze. Andiamo quindi a vederne le principali tipologie.

Bonus di benvenuto

Si tratta della tipologia più diffusa anche all’interno dei siti non AAMS. Riservato a chi si iscrive consente di giocare gratuitamente sino al suo esaurimento. Nel caso dei crypto casino, però, è molto più sostanzioso rispetto alle piattaforme tradizionali.

Bonus senza deposito

Chi ambisce al titolo di miglior sito scommesse a volte può optare per i bonus senza deposito. Il motivo è semplice: sono considerati i più popolari in assoluto. Per averli non è infatti necessario un versamento iniziale. Proprio per questo, però, sono pochi i nuovi siti scommesse che li concedono.

Free spins (Giri gratis)

Non meno popolari dei bonus senza deposito, nei migliori siti scommesse, sono poi i giri gratis. Possono infatti essere usati nei siti scommesse stranieri per testare alcune slot. Anche nel loro caso, però, occorre tenere presente che termini e condizioni rigidi li rendono difficili da sfruttare realmente.

Cashback

Il cashback è una promozione che sta crescendo di popolarità, nei siti scommesse stranieri. Una tendenza alimentata dal fatto che si tratta di soldi veri. In pratica quelli che vengono ridati indietro ai giocatori che perdono nel periodo della loro validità. Proprio l’essere in perdita è, quindi, l’unica condizione gravante su di loro nei siti di scommesse.

Bonus casino live

Anche i casino live prospettano una promozione per i loro utenti. Chi ama giocare con croupier in carne e ossa può quindi contare su questa offerta di ingresso. Tutti i siti scommesse stranieri vantano una sezione di questo genere, cui si può ricorrere tra una scommessa e l’altra. E molti bookmaker concedono un bonus al loro interno.

Bonus ricarica

I siti scommesse stranieri prospettano non soltanto bonus di benvenuto, ma anche tesi al mantenimento dell’utenza. Per fidelizzare i giocatori, i siti di scommesse concedono ad esempio il bonus ricarica, appannaggio di tutti coloro che dopo l’esaurimento dei soldi ne immettono di nuovi sul conto.

Bonus VIP

Ci sono scommettitori sporadici e abituali come gli High Roller. I siti di scommesse non possono trattarli allo stesso modo. Se non penalizzano i primi, i bookmaker premiano però i secondi. E lo fanno coi bonus VIP, ovvero programmi strutturati su più livelli. Chi più gioca, ha di conseguenza maggiori Bonus periodici

Infine, i siti scommesse straniere non lesinano i bonus periodici, promozioni collegate a ricorrenze o periodi particolari dell’anno, a partire dalle feste natalizie. In questo novero rientrano ad esempio i bonus che festeggiano il compleanno di un cliente. Si tratta quindi di promozioni personalizzate, tali da gratificare i diretti interessati.

Il numero e la varietà dei metodi di pagamento nei siti di scommesse

Altro fattore dirimente, ai fini di una scelta accorta dei siti scommesse stranieri, è rappresentato dai metodi di pagamento. Che devono essere non solo numerosi, ma anche vari.

Il motivo è anche in questo caso facilmente intuibile: ci sono giocatori che apprezzano la tecnologia e altri che possono trovarsi a disagio di fronte ad essa. Soprattutto quando si paga, la comprensione delle tecnologie di ultima generazione non è scontata. C’è chi è solito ricorrere ai bonifici e alle carte di credito e chi, invece, utilizza criptovaluta o portafogli elettronici. Una differenza di non poco conto, che i siti scommesse devono tenere in conto. La domanda che ne consegue è la seguente: quali metodi di pagamento dovrebbero essere presenti sui siti di scommesse? Proviamo a dare una risposta esauriente.

Bonifici bancari

I bonifici bancari sono il metodo di pagamento più tradizionale in assoluto. E non a caso sono anche proposti praticamente da tutti gli operatori del settore. Compresi i siti scommesse esteri, che possono però avere tempistiche diverse per il loro espletamento. Prima di procedere alla scelta dei siti di scommesse, sarebbe consigliabile appurare a fondo tale aspetto e le provvigioni collegate.

Carte di debito e credito Mastercard/Visa

Anche le carte di credito e debito, in particolare quelle collegate ai circuiti Visa e Mastercard, sono uno strumento di pagamento estremamente diffuso. Le usano miliardi di persone in ogni parte del mondo, per ovvi motivi. Accettate da un gran numero di commercianti, anche online, facilitano molto le operazioni. Una caratteristica che spinge i siti di scommesse a includerli nella propria offerta.

Criptovalute

Le criptovalute stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore. Se ancora non si può parlare di adozione di massa, molte persone ormai le usano anche per i pagamenti. Una realtà che ha spinto alla nascita di un numero crescente di siti scommesse straniere crypto friendly. Ove ai tradizionali Bitcoin ed Ethereum si affiancano i token nativi, grazie ai profili di privacy e sicurezza che garantiscono.

E-wallet

La crescita di popolarità interessa anche i wallet elettronici, sempre più diffusi tra i consumatori globali. Semplici da utilizzare e sicuri, sono quindi spesso presenti nei siti scommesse stranieri che vogliono andare incontro alla clientela. Tra di essi spicca PayPal, una vera potenza planetaria, cui si affiancano Skrill e Neteller. Anche nel loro caso a gradirli sono gli utenti più preparati dal punto di vista tecnologico.

Voucher

Un ultimo strumento che sta acquisendo popolarità nei siti scommesse stranieri è rappresentato dai voucher, pur al momento non molto diffusi sul web. I siti di scommesse che li accettano confidano nella straordinaria semplicità di utilizzo che li distingue. Basta infatti recarsi nei punti vendita ove sono presenti e pagarne l’importo per utilizzarli. Esaurita tale operazione preliminare, occorre soltanto verificarne l’immediata disponibilità sul conto di gioco.

L’importanza dei servizi nei siti di scommesse

Non meno importanti dei fattori precedenti, nella fase di individuazione dei migliori siti scommesse stranieri, sono i servizi. Molti clienti, infatti, gradiscono molto avere una controparte proattiva, in grado di prospettare soluzioni realmente vantaggiose. Ma, soprattutto, gradiscono che ove si presentino problemi, eventualità non proprio remota, ci sia qualcuno dall’altra parte a risolverli, con capacità e cortesia.

Il servizio clienti, in effetti, nei siti scommesse esteri deve essere di livello. Deve infatti mettere a disposizione molti strumenti di contatto. Tra di essi, in particolare, dovrebbero esserci:

Un recapito telefonico, preferibilmente sotto forma di numero verde.

Una casella di posta elettronica.

Tramite social

Una chat dal vivo.

Il consiglio che ci sentiamo di dare, a chi deve scegliere i siti scommesse stranieri con cui condurre la propria attività, è di affrontare con attenzione questo tema. L’inconveniente, quando si gioca sul web, è sempre in agguato. Occorre quindi privilegiare migliori siti secondo Techopedia.com che mostrano capacità e trasparenza sul tema.

L’interfaccia deve essere amichevole e di facile utilizzo

Per chi vuole fare le proprie puntate nei siti scommesse stranieri la facilità di utilizzo è un altro fattore che non va assolutamente sottovalutato. Chi si rivolge ai siti non AAMS sicuri, esige semplicità. Se una piattaforma è complicata da usare, ponendo ostacoli alla sua fruizione, diventa un ostacolo anche in termini di tempo.

Per evitare che ciò accada, occorre eliminare ogni orpello. Inoltre, ogni parte del sito deve essere facilmente reperibile e fare in modo che l’utente non si perda al suo interno. Utente che, dal suo canto, deve sempre sapere dove si trova e potersi muovere in scioltezza, senza tornare sempre indietro. I siti scommesse straniere sembrano aver ben compreso l’assunto, riuscendo di solito a presentare un ambiente di gioco amichevole. Non solo dal punto di vista grafico, ma anche della funzionalità. Ben sapendo che la facilità di utilizzo della piattaforma è un valore aggiunto, per un bookmaker che si rispetti.

Il gioco in mobilità nei siti scommesse stranieri

Infine, un ultimo fattore che deve caratterizzare i siti di scommesse sportive, ovvero il gioco in mobilità da smartphone. La stragrande maggioranza di coloro che puntano sul calcio e altre discipline sportive si muove nel corso della giornata. Se un tempo le gare si concentravano al mercoledì e alla domenica, ora non è più così. Gli eventi si susseguono ad ogni ora della giornata, in ogni parte del globo. E mentre le gare hanno luogo, gli scommettitori possono essere chiamati fuori dalla propria abitazione o lontano dalla postazione abituale. Non potendo seguirle tramite il proprio personal computer, si rivolgono allo smartphone, bypassando il problema.

E i bookmakers devono tenere in conto tutto ciò. Per farlo, hanno due possibilità:

Il sito responsive.

L’app per il gioco in mobilità.

App Teegram tramite bot.

Si tratta di due soluzioni molto diverse. Per sito responsive si intende quello che consente una visualizzazione ideale, o quasi, a prescindere dal device su cui gira. Molti siti scommesse stranieri hanno scelto questa strada, spinti a farlo anche dal fatto che sono appena giunti sul mercato. Senza fretta, che potrebbe indurli in errore, scelgono un design fruibile su ogni dispositivo in attesa di passare ad una vera e propria app.

App che, al contrario, è congegnata appositamente per la fruizione tramite smartphone. E che viene varata sia per i sistemi operativi Android che iOS. In questo caso la fruizione è realmente ottimale. Ne consegue che i migliori siti scommesse stranieri sono quelli che rilasciano una loro applicazione per il gioco in mobilità. Anche i bookmakers con sito responsive, però, possono risultare un valido ausilio, in tal senso.

Quali sono i vantaggi prospettati dai siti scommesse stranieri?

Siamo quindi a buon punto nella nostra disamina sui bookmaker esteri che propongono servizi di gioco a distanza anche in Italia. La domanda chiave, a questo punto, è la seguente: quali vantaggi offrono i siti scommesse stranieri?

Da quanto detto sinora, possiamo dire che il maggiore è rappresentato da una notevole flessibilità. Se sono comunque obbligati ad essere sicuri, i bookmaker in questione sono in grado di garantire una certa flessibilità. Una caratteristica che risalta soprattutto per due particolari aspetti:

Limiti di puntata più elevati.

Pagamenti in criptovaluta.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre sottolineare che le piattaforme sotto egida AAMS presentano limiti di puntata considerati inadeguati da molti giocatori. L’autorità che sovrintende al gioco a distanza in Italia lo fa curando questo e altri aspetti, ma chi gioca vuole poterlo fare in libertà. E trova più rispondenti alle proprie esigenze i bookmaker che fanno riferimento ad altre giurisdizioni.

Anche sotto il profilo dei pagamenti, la differenza tra piattaforme AAMS e bookmaker esteri è sostanziale. I secondi, infatti, consentono alla propria clientela di utilizzare le criptovalute. Chi approfitta di questa opportunità, non solo si ritaglia profili maggiori di privacy, ma velocizza il tutto. Per l’apertura di un account, infatti, bastano solitamente i dati personali, senza fastidiose verifiche KYC.

E con il collegamento del proprio wallet ai siti scommesse stranieri si può iniziare a giocare senza intralci. Una differenza molto importante per chi odia le complicazioni burocratiche, che sta sospingendo sempre di più i bookmaker esteri.

Conclusioni

I siti scommesse stranieri possono essere una validissima alternativa ai bookmaker che operano in Italia sotto licenza di ADM (ex AAMS). A renderli tali il fatto che i siti non AAMS sicuri sono in grado di garantire un ambiente di gioco privo di pericoli e di facile uso.

Naturalmente, però, non tutti i siti scommesse straniere sono dello stesso livello. A piattaforme già mature fanno infatti compagnia altre che devono ancora affinare la loro proposta. In questa analisi abbiamo cercato di indicare i criteri per scegliere bookmaker di qualità. Se, naturalmente, la sicurezza è irrinunciabile, nella fase di individuazione dei migliori occorre tenere in conto anche altri fattori. A partire dal servizio clienti, dagli strumenti per il gioco in mobilità, dai palinsesti e dai metodi di pagamento. I siti scommesse stranieri che riescono a mettere insieme tutti questi fattori, sono sicuramente da preferire agli altri, a prescindere dai bonus offerti. Farlo, spiana la strada ad un’esperienza di gioco assolutamente migliore.

FAQ

Cosa sono i siti scommesse stranieri?

Per siti scommesse stranieri si intendono i bookmaker che propongono gioco a distanza senza avere una licenza rilasciata da ADM (ex AAMS). A caratterizzarli è l’offerta di servizi estremamente innovativi.

I siti scommesse stranieri sono legali, in Italia?

Assolutamente sì. Pur non operando sotto le leggi del nostro Paese, sono comunque tenuti a rispondere alle autorità di controllo di cui vantano licenza. Enti che, a loro volta, conformano il loro operato alle leggi dell’Unione Europea.

I siti scommesse straniere sono sicuri?

La risposta è assolutamente affermativa. Pur non avendo un permesso concesso da ADM, i bookmaker in questione hanno comunque una licenza. Che può essere rilasciata da autorità come Curacao eGaming, United Kingdom Gambling Commission o altre.