Letar du efter det bästa casino utan svensk licens 2025? Då är du inte ensam. Tusentals svenska spelare väljer varje månad att spela på casinon utan svensk licens för att slippa begränsningar som Spelpaus, bonusrestriktioner och insättningsgränser.

I denna guide listar vi de bästa alternativen för dig som vill spela på casino utan Spelpaus, med snabba uttag, stora bonusar, låg omsättning och ett brett spelutbud. Du får även information om vilka licenser som gäller, hur skatt på vinster fungerar och vilka verktyg som finns för självavstängning utan Spelpaus.

Säkra typer av casinon utan svensk licens 2025

Vi jämför casinon med och utan svensk licens, visar skillnader i betalningsmetoder och ger dig en uppdaterad topplista över de mest populära casinon utan svensk licens 2025. Oavsett om du vill spela med krypto, e-plånbok eller banköverföring hittar du ett alternativ som passar just dig.

Översikt av casinon utan svensk licens och Spelpaus

Här är en snabb översikt av vad som utmärker dessa casinon utan svensk licens 2025:

Tillgängliga bonusar: Matchningsbonus, free spins, reload bonus, cashback och lojalitetsprogram Betalningsmetoder: Kryptovalutor, e-plånböcker, kort och internationell banköverföring Spelutbud: Slots, live casino, bordsspel, betting, jackpots och nya spelautomater från ledande utvecklare Vanliga licenser: Curacao eGaming, Malta Gaming Authority (MGA), Gibraltar Regulatory Authority Skattefria vinster: skattefritt inom EU/EES, Skatt på casino utanför EU är på 30% Alternativ till Spelpaus: Gamban, Gamblock, och Betblocker

För- och nackdelar hos casinon utan svensk licens

Att spela på ett casino utan svensk licens innebär både frihet och risk. För många spelare är det ett sätt att slippa restriktioner och ta del av bättre villkor. Samtidigt finns det några fallgropar att se upp för. Här sammanfattar vi de främsta fördelarna och nackdelarna.

Fördelar

Större bonusar : Du får ofta mycket större bonusar än i Sverige – upp till €7,500, hundratals free spins och till och med cashback utan omsättningskrav.

: Du får ofta mycket större bonusar än i Sverige – upp till €7,500, hundratals free spins och till och med cashback utan omsättningskrav. Snabba och flexibla uttag : Uttag går ofta på några minuter, särskilt med krypto eller e-wallets. Du slipper långa väntetider och onödig KYC-verifiering.

: Uttag går ofta på några minuter, särskilt med krypto eller e-wallets. Du slipper långa väntetider och onödig KYC-verifiering. Spel utan Spelpaus : Casinon utan Spelpaus låter dig spela när du vill – även om du är avstängd via det svenska systemet. Du bestämmer själv över ditt spelande.

: Casinon utan Spelpaus låter dig spela när du vill – även om du är avstängd via det svenska systemet. Du bestämmer själv över ditt spelande. Större spelutbud : Du får tillgång till tusentals slots, live dealer-spel och betting från fler utvecklare än vad svenska casinon erbjuder.

Ingen registrering med BankID : Du kan skapa ett konto med e-post eller spela utan konto – perfekt för dig som värnar om din integritet online.

: Du får tillgång till tusentals slots, live dealer-spel och betting från fler utvecklare än vad svenska casinon erbjuder. : Du kan skapa ett konto med e-post eller spela utan konto – perfekt för dig som värnar om din integritet online. Betala med kryptovalutor: Många nya casinon utan licens stöder Bitcoin, Ethereum eller Tether. Transaktionerna är snabba, säkra och anonyma.

Nackdelar

Ingen Spelpaus eller självavstängning : Du kan inte stänga av dig via Spelpaus. Om du har spelproblem saknas verktyg för att automatiskt blockera spelandet.

: Du kan inte stänga av dig via Spelpaus. Om du har spelproblem saknas verktyg för att automatiskt blockera spelandet. Mindre skydd för svenska spelare : Eftersom dessa casinon inte regleras av Skolinspektionen gäller inte svenskt konsumentskydd eller klagomålshantering.

: Eftersom dessa casinon inte regleras av Skolinspektionen gäller inte svenskt konsumentskydd eller klagomålshantering. Skatt på vinster i vissa fall : Spelar du hos ett casino med licens utanför EU, t.ex. Curacao, är vinsterna skattepliktiga i Sverige.

: Spelar du hos ett casino med licens utanför EU, t.ex. Curacao, är vinsterna skattepliktiga i Sverige. Support ofta på engelska : Kundtjänst finns sällan på svenska. Du får kommunicera via engelska eller använda översättningsverktyg vid behov.

: Kundtjänst finns sällan på svenska. Du får kommunicera via engelska eller använda översättningsverktyg vid behov. Kvaliteten varierar: Alla casinon utan svensk licens håller inte samma nivå. Det krävs att du själv kontrollerar licens, säkerhet och villkor.

10 bästa casinon utan svensk licens 2025

Letar du efter det bästa casinot utan svensk licens 2025? Vi har analyserat hundratals alternativ och valt ut de tio mest pålitliga och spelvärda casinona för svenska spelare. Denna topplista bygger på faktorer som bonusar, uttagstid, spelutbud, användarvänlighet och säkerhet. Oavsett om du söker stora bonusar, snabba uttag eller spel utan Spelpaus hittar du ett alternativ som passar just dig här.

Slot Pony: Bästa casino utan svensk licens 2025 – Upp till €1,500 och 777 free spins + 15% cashback Sugarino Casino: Bästa casino utan spelpaus – upp till €888 och 888 free spins + 15% cashback Rich Moose: Bästa nätcasino utan svensk licens – 400% upp till €1,100 och 700 free spins + 15% cashback Reblz Casino: Bästa casino utan svensk spellicens – 400% upp till €1,100 och 700 free spins + 15% cashback veckovis Spin Sweet: Bästa slots utan svensk licens – 200% upp till €1,000 och 777 free spins Hugo Casino: Flest casinospel och dagliga bonusar – 225% upp till €3,450 och 275 free spins Instant Casino: Bästa live casino utan svensk licens med snabba uttag – 200% upp till €7,500 och 10% cashback Ibet Casino: Nätcasino med betting utan svensk licens – 100% upp till €100 SlotMonster: Bästa reload casino utan Spelpaus – 100% upp till €500 Lucky Block: Bästa krypto casino utan svensk licens och casino utan konto – 200% upp till €25,000 och 50 free spins

Jämförelse av de 10 bästa casinon utan svensk licens

Nedan hittar du en tydlig jämförelse mellan de bästa casinon utan svensk licens 2025. Vi har analyserat varje plattform baserat på välkomstbonus, omsättningskrav, uttagstid och spelutbud. Denna tabell hjälper dig att snabbt se vilket casino som passar dina behov – oavsett om du söker snabba uttag, låg omsättning eller ett enormt spelbibliotek.

Rank: Casino: Välkomstbonus: Omsättningskrav: Uttagstid: Antal casinospel: 1 Slot Pony Upp till €1,500 och 777 free spins + 15% cashback 50x 1 timme – 24 timmar 2,000+ 2 Sugarino Casino upp till €888 och 888 free spins + 15% cashback 40x 10 min – 2 dagar 1,000+ 3 Rich Moose 400% upp till €1,100 och 700 FS + 15% cashback 35x 1 timme – 24 timmar 4,000+ 4 Reblz Casino 400% upp till €1,100 och 700 free spins + 15% cashback veckovis 40x 1 timme – 24 timmar 3,000+ 5 Spin Sweet 200% upp till €1,000 och 777 free spins 25x 1 timme – 2 dagar 1,000+ 6 Hugo Casino 225% upp till €3,450 och 275 free spins 45x 24 timmar – 2 dagar 10,000+ 7 Instant Casino 200% upp till €7,500 och 10% cashback 15x (25%) 5 min – 1 timme 5.500+ 8 Ibet Casino 100% upp till €100 40x 30 min – 1 dag 1,500+ 9 SlotMonster 100% upp till €500 35x 1 timme – 2 dagar 1,000+ 10 Lucky Block 200% upp till €25,000 och 50 free spins 6x per 10% 5 minuter – 1 timme 6,000+

Fyra steg till Spelkonto på casinon utan svensk licens

Att skapa ett konto på ett casino utan svensk licens är både enkelt och snabbt. Här är en generell guide för hur svenska spelare går tillväga – oavsett om casinot kräver registrering eller erbjuder spel utan konto.

Steg 1: Hitta och besök det casino som passar dig

Välj ett casino utan Spelpaus med det du söker – bonusar, snabba uttag eller stort spelutbud. Kontrollera licensen, omsättningskraven och vilka spel som erbjuds innan du sätter igång.

Steg 2: Fyll i registreringsformulär

De flesta casinon utan svensk licens kräver en snabb registrering med e-post, användarnamn och lösenord. Vissa plattformar erbjuder även möjligheten att spela utan konto – då skapas ett spelkonto automatiskt i bakgrunden.

Steg 3: Första insättning och bonus

Välj en betalningsmetod som stöds av casinot, exempelvis e-plånbok eller kryptovaluta, och gör din första insättning. Bonusen aktiveras ofta direkt efter insättningen. Läs alltid villkoren noggrant innan du godkänner bonusen.

Steg 4: Redo att spela utan Spelpaus

När kontot är aktivt kan du börja spela direkt. Eftersom casinot saknar koppling till Spelpaus är du inte begränsad av svensk avstängning – vilket ger dig full frihet att spela när du vill.

Verifieringsprocessen och KYC på casinon utan svensk licens

Alla seriösa casinon utan svensk licens använder KYC, alltså identitetsverifiering, för att följa regler mot penningtvätt. Till skillnad från svenska casinon sker det inte med BankID, utan genom att du skickar in dokument som pass, adressbevis eller bekräftelse på betalningsmetod.

Ofta behöver du inte verifiera dig vid registrering, utan först vid större uttag. Hos casinon med Curacao-licens sker verifieringen manuellt och kan ta 1–2 dagar. MÅNGA-casinon har ofta snabbare, automatiserad hantering.

För att undvika förseningar är det viktigt att använda samma uppgifter på spelkonto och betalningsmetod. Se också till att dina dokument är tydliga och giltiga. Ju bättre förberedd du är, desto snabbare får du dina vinster utbetalda – även på ett casino utan Spelpaus.

Vad är casino utan svensk licens och Spelpaus?

Ett casino utan svensk licens är en spelsajt som inte är godkänd av den svenska Skolinspektionen. Dessa casinon har i stället licens från andra jurisdiktioner, som Malta, Curacao eller Gibraltar.

Eftersom de inte följer svensk spellag är de heller inte anslutna till Spelpaus – det nationella självavstängning registret. Det innebär att du kan spela även om du stängt av dig från spel på svenska casinon.

Vad är Spelpaus?

Spelpaus.se är en nationell självavstängningstjänst som lanserades av Skolinspektionen i samband med den svenska spellagens införande 2019. Syftet är att ge spelare ett enkelt, kraftfullt och centralt sätt att ta kontroll över sitt spelande. När du aktiverar Spelpaus spärras du automatiskt från allt licensierat spel i Sverige, både online och landbaserade.

Avstängningen gäller alla svenska casinon, bettingsidor, spelombud (som ATG och Svenska Spel), värdeautomater och spel på restauranger. Den omfattar även marknadsföring – du får inte längre mejl, sms eller direktreklam från licensierade spelbolag under din avstängningsperiod.

Du väljer själv hur länge du vill stänga av dig:

1 månad

3 månader

6 månader

Tills vidare (minst 12 månader, därefter kan du själv begära hävning)



Avstängningen träder i kraft omedelbart efter att du bekräftat med BankID, och kan inte avbrytas i förtid. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla svenska spelare.

Spelpaus är ett av världens mest omfattande självavstängningssystem, men gäller endast spelbolag med svensk licens – inte casinon utan svensk licens. Därför söker vissa spelare alternativ på utländska plattformar som inte omfattas av systemet.

Alternativ till Spelpaus på casino utan svensk licens

Eftersom casinon utan svensk licens inte är anslutna till Spelpaus behöver spelare själva ta ansvar för att begränsa sitt spelande. Som tur är finns flera externa verktyg som kan hjälpa dig att blockera åtkomst till spelsidor – även de utan svensk licens:

Gamban : Ett mjukvaruprogram som blockerar åtkomst till tusentals spelsidor globalt. Fungerar på både dator och mobil, och kan inte avinstalleras utan support kontakt.

: Ett mjukvaruprogram som blockerar åtkomst till tusentals spelsidor globalt. Fungerar på både dator och mobil, och kan inte avinstalleras utan support kontakt. Gamblock : Ett liknande verktyg som låser spelsidor på systemnivå. Används ofta av företag eller anhöriga som vill blockera spel för andra.

: Ett liknande verktyg som låser spelsidor på systemnivå. Används ofta av företag eller anhöriga som vill blockera spel för andra. BetBlocker: Ett kostnadsfritt verktyg som erbjuder flexibel självavstängning från spelsidor över hela världen. Kompatibelt med de flesta enheter och operativsystem.

Statistik för Spelpaus

Spelpaus har blivit ett viktigt verktyg i kampen mot spelberoende i Sverige. Sedan lanseringen i januari 2019 har över 120,000 svenskar registrerat sig för självavstängning. Tjänsten används av både tillfälliga spelare som vill ta en paus och personer med mer omfattande spelproblem.

Statistiken visar att flest avstängningar sker i åldersgruppen 25–39 år, med en jämn könsfördelning. Över 60 % väljer avstängning ”tills vidare”, vilket tyder på ett stort behov av långsiktigt spelstopp. Antalet registreringar ökar varje år, och tjänsten ses som ett centralt skyddsnät i det svenska licenssystemet.

Det är dock viktigt att förstå att Spelpaus endast gäller för spelbolag med svensk licens. Spelar du på ett casino utan svensk licens, är du inte skyddad av Spelpaus – vilket innebär att du behöver använda andra metoder om du vill ta en paus.

Steg för steg hur svenska spelare stänger av sig med spelpaus

Att stänga av sig via Spelpaus är snabbt, kostnadsfritt och görs helt digitalt. Avstängningen gäller omedelbart för alla spelbolag med svensk licens. Så här går det till:

Gå till Spelpaus.se: Besök den officiella webbplatsen www.spelpaus.se. Logga in med BankID: Klicka på ”Logga in” och identifiera dig med ditt personliga BankID – mobilt eller via dator. Välj avstängningsperiod: Du kan välja mellan fyra alternativ: 1 månad, 3 månader, 6 månader, Tills vidare (minst 12 månader, kan förlängas men inte förkortas). Bekräfta din avstängning: När du bekräftar valet är det bindande. Avstängningen aktiveras omedelbart och kan inte ångras under perioden. Du är nu avstängd: Du spärras från allt spel med svensk licens, inklusive online casino, betting, spelombud och reklamutskick.

Spelutbudet på nya casinon utan svensk licens

Nya casinon utan svensk licens erbjuder ett imponerande och varierat spelutbud som ofta överträffar det som finns på svenska plattformar. Med färre restriktioner kan dessa casinon samarbeta med ett bredare spektrum av spelutvecklare och erbjuda tusentals spel inom olika kategorier. Detta inkluderar allt från klassiska slots till live casino och betting, vilket ger spelare en rik och dynamisk spelupplevelse.

Slots

Slots är hjärtat i spelutbudet hos casinon utan svensk licens. Här hittar du allt från traditionella enarmade banditer till moderna videoslots med avancerade funktioner. Populära titlar inkluderar “Book of Dead”, “Starburst” och “Gonzo’s Quest”.

Många av dessa casinon erbjuder även progressiva jackpottar som “Mega Moolah” och “Hall of Gods”, där vinsterna kan nå upp till flera miljoner euro.

Traditionella bordsspel

För de som föredrar klassiska casinospel erbjuder dessa plattformar ett brett utbud av bordsspel. Du kan spela olika varianter av blackjack, roulette och baccarat. Dessutom finns det ofta möjlighet att spela med olika insatsnivåer, vilket passar både nybörjare och erfarna spelare.

Poker

Poker Entusiaster kan njuta av flera varianter av spelet, inklusive Texas Hold’em, Omaha och Caribbean Stud. Många casinon utan svensk licens erbjuder även videopoker och regelbundna turneringar med attraktiva prispotter.

Live casino

Live casino-sektionen ger en autentisk spelupplevelse med riktiga dealers och realtids streaming. Spelare kan delta i live blackjack, roulette, baccarat och olika spel shower som “Dream Catcher” och “Monopoly Live”. Denna interaktiva miljö skapar en känsla av att vara på ett fysiskt casino, direkt från hemmets bekvämlighet.

Betting utan svensk licens

För sportentusiaster erbjuder många av dessa casinon även betting möjligheter. Du kan satsa på ett brett spektrum av sporter, inklusive fotboll, tennis, basket och e-sport. Live betting och attraktiva odds gör upplevelsen ännu mer spännande.

Tillgängliga spelutvecklare för online casinon utan svensk licens

Nya casino utan svensk licens samarbetar ofta med ett stort antal internationella spelutvecklare för att kunna erbjuda ett maximerat utbud. Här är några av de vanligaste:

NetEnt : Svensk jätte med global räckvidd. Deras spel finns på i stort sett alla nätcasinon utan svensk licens. Klassiker som Starburst, Dead or Alive och Divine Fortune är självklara inslag i utbudet.

: Svensk jätte med global räckvidd. Deras spel finns på i stort sett alla nätcasinon utan svensk licens. Klassiker som Starburst, Dead or Alive och Divine Fortune är självklara inslag i utbudet. Play’n GO : Kända för sina högkvalitativa slots med engagerande teman. Spel som Book of Dead, Reactoonz och Moon Princess har blivit favoriter hos spelare världen över.

: Kända för sina högkvalitativa slots med engagerande teman. Spel som Book of Dead, Reactoonz och Moon Princess har blivit favoriter hos spelare världen över. Pragmatic Play : En av de snabbast växande aktörerna. De erbjuder slots, live casino och bordsspel. Titlar som Gates of Olympus och Sweet Bonanza är ofta förstahandsval hos många nya casinon utan svensk licens.

: En av de snabbast växande aktörerna. De erbjuder slots, live casino och bordsspel. Titlar som Gates of Olympus och Sweet Bonanza är ofta förstahandsval hos många nya casinon utan svensk licens. Relax Gaming : En innovativ studio som utvecklar både egna spel och agerar aggregator för mindre utvecklare. De ligger bakom succéer som Money Train och Temple Tumble.

: En innovativ studio som utvecklar både egna spel och agerar aggregator för mindre utvecklare. De ligger bakom succéer som Money Train och Temple Tumble. Evolution : Marknadsledande inom live casino-segmentet. Deras spel inkluderar klassiska bordsspel samt interaktiva game shows som Crazy Time och Lightning Roulette.

: Marknadsledande inom live casino-segmentet. Deras spel inkluderar klassiska bordsspel samt interaktiva game shows som Crazy Time och Lightning Roulette. Yggdrasil : En kreativ studio som levererar unika spelmekaniker och fantasifulla teman. Spel som Vikings Go Berzerk och Valley of the Gods är populära i internationella casinon.

: En kreativ studio som levererar unika spelmekaniker och fantasifulla teman. Spel som Vikings Go Berzerk och Valley of the Gods är populära i internationella casinon. Red Tiger Gaming : Systerbolag till NetEnt med fokus på slots med dagliga jackpottar, snabba rundor och snygg design.

: Systerbolag till NetEnt med fokus på slots med dagliga jackpottar, snabba rundor och snygg design. Thunderkick: Mindre men högkvalitativa svenska studios som ofta finns hos internationella casino utan licens i Sverige.

Begränsade spelutvecklare med utländska casinon utan spelpaus

Trots det breda utbudet finns det vissa spelutvecklare som är begränsade eller inte tillgängliga på casinon utan svensk licens. Detta kan bero på licensavtal, geografiska restriktioner eller andra juridiska skäl.

Exempelvis kan vissa svenska spelutvecklare välja att endast samarbeta med casinon som har svensk licens. Det är därför viktigt för spelare att kontrollera spelutbudet på respektive casino för att säkerställa att deras favoritspel är tillgängliga.

Tre bästa casinon utan svensk licens med ett stort spelutbud

Om du vill ha maximal variation och kvalitet i ditt spelande är ett stort spelutbud ett måste. De bästa casinon utan svensk licens samarbetar med ett brett urval av internationella spelleverantörer och erbjuder tusentals titlar inom slots, live casino, bordsspel och mer. Här är våra topp 3 val 2025 för dig som vill spela utan begränsningar.

#1. Hugo Casino – Bästa spelutbudet med över 10,000 spel

Hugo Casino imponerar med ett enormt spelbibliotek som omfattar över 10,000+ casinospel. Här hittar du allt från klassiska slots till avancerade spel shower och exklusiva livebord. Ett idealt val för den som aldrig vill bli uttråkad.

#2. Instant Casino – Över 5,500 spel från 57 leverantörer

Instant Casino erbjuder ett av de mest varierade utbuden bland casinon utan svensk licens. Med 5 500+ spel från 57 utvecklare som NetEnt, Pragmatic Play och Evolution är både kvalitet och bredd garanterade.

#3. Lucky Block – 6 000+ casinospel och sportbetting i samma plattform

Lucky Block kombinerar över 6,000+ casinospel med live odds och krypto spel. En modern helhetslösning för dig som vill ha allt på ett ställe – utan Spelpaus.

Betalningsmetoder för online casinon utan licens i sverige

När du spelar på ett casino utan svensk licens är det viktigt att känna till vilka betalningsmetoder som accepteras. Eftersom dessa casinon står utanför det svenska licenssystemet gäller andra regler – och BankID-baserade lösningar som Swish och Trustly är sällan tillgängliga.

Istället erbjuder nätcasinon utan svensk licens en rad internationella alternativ för både insättningar och uttag. Här nedan går vi igenom de vanligaste metoderna spelare i Sverige kan använda sig av 2025 – med fokus på säkerhet, hastighet och tillgänglighet.

Banköverföring

Banköverföring är en vanlig betalningsmetod hos casinon utan svensk licens. Den används främst för uttag på större belopp, men fungerar även för insättningar. Nätcasinon utan licens i Sverige stöder ofta SEPA och SWIFT, där behandlingstiden är 2–5 bankdagar beroende på bank.

Uttag kräver ofta verifiering, särskilt vid höga summor. Eftersom ett casino utan svensk spellicens inte är kopplat till BankID krävs manuell överföring, vilket gör processen något långsammare – men säker.

Betal- och kreditkort

De flesta casinon utan svensk licens accepterar betal- och kreditkort för insättning. Visa och Mastercard är standard, med omedelbara transaktioner och enkel användning. Däremot är uttag via kort inte alltid möjligt, särskilt inte hos casino online utan licens i Sverige, eftersom vissa svenska banker blockerar speltransaktioner. Spelare väljer därför ofta Revolut eller Wise, som fungerar både för insättning och uttag på casinon utan svensk spellicens.

Transaktionstiden för uttag ligger normalt på 2–5 arbetsdagar. Kortbetalningar är ett enkelt val på både nya casinon utan licens och etablerade nätcasinon utan svensk licens.

De används ofta på online casinon utan svensk licens som erbjuder spel utan Spelpaus och snabba bonusar. Välj alltid ett online casino utan licens som erbjuder trygg kortbetalning med SSL-skydd och låga avgifter.

Faktura

Vissa casinon utan svensk licens erbjuder möjlighet att spela mot faktura, vilket innebär att du gör en insättning men betalar senare via en extern betaltjänst. Denna metod är inte lika vanlig som e-plånböcker eller kryptovalutor, men förekommer hos vissa Curacao-casinon och nya casino utan licens.

Spela casino utan svensk licens med faktura kan vara ett bekvämt alternativ för dig som vill skjuta upp betalningen eller spela trots Spelpaus – men det kräver god kontroll över din ekonomi.

Mobiamo : Faktura via mobil, vanligt på vissa casino utan svensk spellicens.

: Faktura via mobil, vanligt på vissa casino utan svensk spellicens. Paylevo : Har använts för faktura på utländska casino sidor utan svensk licens.

: Har använts för faktura på utländska casino sidor utan svensk licens. Boku : Mobilbaserad betalning där beloppet läggs på telefonräkningen.

: Mobilbaserad betalning där beloppet läggs på telefonräkningen. FortusPay: Internationell tjänst som tillåter spelare att spela utan Spelpaus och betala i efterhand.

Förbetalt kort

Förbetalda kort används av många spelare som söker anonymitet och kostnadskontroll på casinon utan svensk licens. De fungerar genom att du laddar ett fast belopp på ett kort eller en kod, som du sedan använder vid insättning.

Det är ett populärt alternativ på nya casinon utan licens där du inte vill koppla ditt bankkonto eller kort. Eftersom du inte kan göra uttag via förbetalda kort, kombineras de ofta med en separat metod för vinster.

Paysafecard : Det vanligaste förbetalda kortet som accepteras av de flesta online casinon utan svensk licens.

: Det vanligaste förbetalda kortet som accepteras av de flesta online casinon utan svensk licens. Neosurf : Fransk tjänst, används främst på Curacao casinon utan Spelpaus.

: Fransk tjänst, används främst på Curacao casinon utan Spelpaus. AstroPay : Digitalt engångskort som används på internationella casinon utan svensk licens.

: Digitalt engångskort som används på internationella casinon utan svensk licens. Flexepin : Kodbaserad insättning, tillgänglig på vissa nätcasinon utan svensk licens.

: Kodbaserad insättning, tillgänglig på vissa nätcasinon utan svensk licens. ecoVoucher: Förbetalt alternativ kopplat till e-wallet-tjänsten ecoPayz.

E-plånbok

E-plånböcker är en av de mest populära betalningslösningarna hos nätcasinon utan svensk licens. De är snabba, säkra och fungerar utmärkt för både insättning och uttag. Du slipper blanda in banken och får dessutom en mer anonym spelupplevelse.

Ett casino utan svensk spellicens som erbjuder e-wallets prioriterar ofta snabba uttag och mobilanpassade lösningar. Det är vanligt på nya casino utan Spelpaus där verifieringsprocessen är smidig.

Skrill : En av de mest använda e-wallets för casino online utan svensk licens.

: En av de mest använda e-wallets för casino online utan svensk licens. Neteller : Liknar Skrill, ofta med VIP-funktioner för storspelare.

: Liknar Skrill, ofta med VIP-funktioner för storspelare. MuchBetter : Mobilapp med push-överföringar, ofta med kampanjer för nya spelare.

: Mobilapp med push-överföringar, ofta med kampanjer för nya spelare. ecoPayz : Både insättningar och uttag sker snabbt, ofta inom 24 timmar.

: Både insättningar och uttag sker snabbt, ofta inom 24 timmar. Jeton: Internationell lösning som vunnit mark bland casinon utan licens i Sverige.

Kryptovaluta

Kryptovalutor används i allt större utsträckning på casinon utan svensk licens med snabba uttag. De erbjuder hög anonymitet, direkta överföringar och inga lånerestriktioner. Det är särskilt populärt hos online casino utan svensk spellicens som vill erbjuda moderna, decentraliserade betalningslösningar.

Med krypto slipper du vänta på banköverföringar eller verifiering, och många nya casinon utan svensk licens är nu helt krypto-baserade.

Bitcoin ( BTC ): Mest använda krypto för online casino utan licens, snabb och anonym.

( ): Mest använda krypto för online casino utan licens, snabb och anonym. Ethereum ( ETH ): Snabbare transaktioner, populärt bland spelare som vill slippa avgifter.

( ): Snabbare transaktioner, populärt bland spelare som vill slippa avgifter. Litecoin ( LTC ): Snabbt och billigt, särskilt på Curacao-licensierade casinon.

( ): Snabbt och billigt, särskilt på Curacao-licensierade casinon. Tether ( USDT ): Stabil valuta, minskar risken för kursförlust.

( ): Stabil valuta, minskar risken för kursförlust. Dogecoin (DOGE): Används ofta på nya, mer experimentella casinon utan svensk spellicens.

Övriga betalningsmetoder

Förutom de vanliga alternativen erbjuder internationella casinon utan Spelpaus även fler nischade betalningslösningar. Dessa används ofta av spelare som reser, vill spela anonymt, eller har begränsningar med vanliga kort/banker. På ett casino utan licens Sverige kan sådana metoder ge både snabbhet och flexibilitet, särskilt vid spel med annan valuta än SEK.

Apple Pay & Google Pay : Snabba mobila betalningar, ofta endast för insättning.

: Snabba mobila betalningar, ofta endast för insättning. Interac : Kanadensisk banklösning, ibland tillgänglig hos Curacao-casinon.

: Kanadensisk banklösning, ibland tillgänglig hos Curacao-casinon. Boleto & Klarna: Regionala tjänster som accepteras på vissa internationella casino utan svensk licens.

Steg-för-steg hur svenska spelare gör uttag

Att göra uttag från ett casino utan svensk licens är vanligtvis enkelt, men kan skilja sig från vad svenska spelare är vana vid. Här är hur du går tillväga:

Steg 1: Gå till uttag på ditt spelkonto

Logga in på ditt spelkonto och navigera till kassan eller “Withdraw”-fliken. Välj “Uttag” och se vilka betalningsmetoder som är tillgängliga för dig.

Steg 2: Välj betalningsmetod

Välj den metod som passar dig bäst – exempelvis e-plånbok, kryptovaluta eller banköverföring. På många casinon utan Spelpaus är uttagsmetoderna internationella, så välj en lösning du har tillgång till.

Steg 3: Ange belopp och bekräfta uttaget

Skriv in önskat uttagsbelopp. Kontrollera att du har uppfyllt eventuella omsättningskrav om du har en aktiv bonus. Bekräfta sedan ditt uttag.

Steg 4: Vänta på behandling och utbetalning

Uttagstiden varierar beroende på metod och casino. På vissa nätcasinon utan svensk licens sker uttagen inom 5–60 minuter, medan andra kan ta upp till 48 timmar. Se till att du har verifierat ditt konto vid behov.

Tre casinon utan svensk licens med snabba uttag

Om snabba uttag är en prioritet för dig som spelar på casino utan svensk licens, bör du välja en plattform med beprövade och effektiva betalningslösningar. Här är tre av de snabbaste alternativen 2025 – alla med uttag som behandlas på minuter till timmar, utan onödiga avgifter eller förseningar.

#1. Sugarino Casino – Instant banking och snabba uttag med E-plånböcker

Sugarino Casino erbjuder uttag inom 10 till 30 minuter när du använder e-plånböcker som Skrill, Neteller eller Jeton. Även banköverföringar via SEPA behandlas relativt snabbt (1–2 arbetsdagar).

Casinot tar inga avgifter för uttag och hanterar alla förfrågningar inom 24 timmar, även under helger. Med sin effektiva uttagsprocess och användarvänliga kassa är Sugarino ett toppval för snabba och pålitliga betalningar.

#2. Instant Casino – Instant banking och uttag på minuter med krypto

På Instant Casino sker uttag med kryptovaluta som Bitcoin eller Ethereum på så lite som 5 min – 1 timme. Casinot stöder även uttag med e-wallets, som oftast genomförs inom en timme.

Det finns inga dolda avgifter och minimigränsen för uttag är låg – vilket gör plattformen perfekt för spelare som värdesätter snabbhet, anonymitet och kontroll. Instant Casino lever verkligen upp till sitt namn när det gäller uttag funktioner.

#3. Lucky Block – Casino utan svensk licens med snabba uttag med krypto

Lucky Block är ett fullskaligt krypto-casino utan svensk licens och erbjuder några av de snabbaste uttagen på marknaden. Uttag sker via Bitcoin, Ethereum, Tether eller andra digitala valutor – och behandlas vanligtvis inom 5 till 60 minuter.

Det tillkommer inga avgifter från casinots sida, men nätverks avgifter kan tillkomma beroende på kryptovaluta. Lucky Block är ett självklart val för spelare som vill ha snabba, globala och säkra överföringar.

Bonusar hos Utländska casinon utan svensk licens

En av de främsta anledningarna till att många spelare väljer ett casino utan svensk licens är möjligheten att ta del av mer generösa och flexibla bonusar. Utanför det svenska regelverket finns färre begränsningar, vilket gör att dessa casinon kan erbjuda större välkomstbonusar, regelbundna kampanjer och lojalitetsprogram.

Här går vi igenom de vanligaste bonus typerna du hittar hos casinon utan svensk spellicens, samt vilka regler och omsättningskrav som gäller. Målet är att hjälpa dig förstå vilka erbjudanden som är mest värdefulla – och vilka villkor du bör se upp med innan du tackar ja.

Matchningsbonus

Den mest klassiska välkomstbonusen. Spelbolag utan svensk licens matchar din första insättning med exempelvis 100 % upp till €500. Denna bonus används för att attrahera nya spelare och är vanlig hos både Malta casino och Curacao casinon utan svensk spellicens. Ofta kombineras bonusen med free spins.

Reload bonus

En reload bonus riktar sig till befintliga spelare och kan erbjudas varje vecka eller i samband med helg kampanjer. Det kan vara 50 % extra upp till €200 på fredagar, eller unika reload-bonusar via lojalitetsprogram. Detta är särskilt vanligt på casinon utan licens som vill belöna aktiva spelare.

Free spins

Free spins ges som välkomstbonus, lojalitetsprogram eller i kampanjer. Utländska casinon utan Spelpaus ger ofta 50–200 gratissnurr med eller utan omsättningskrav. Spelen är oftast populära slots utan svensk licens från t.ex. Pragmatic Play eller Play’n GO.

Cashback och rakeback

Cashback är en bonus där du får tillbaka en del av dina nettomissar – ofta 5–20 % veckovis. Rakeback ges främst inom poker, där du får pengar tillbaka baserat på hur mycket rake du genererat. Ett casino utan svensk licens med snabba uttag erbjuder ofta cashback utan omsättningskrav.

Lojalitetsprogram

Många casinon utan svensk licens har nivåbaserade VIP-program. Ju mer du spelar, desto bättre bonusar, snabbare uttag och personlig support får du. Exklusiva reload bonusar, free spins och fysiska priser är vanliga inslag för lojala spelare.

Turneringar och kampanjer

Spela i slots-turneringar med prispotter från €1 000 till €100 000 hos nätcasinon utan svensk licens. Dessa kampanjer ger extra värde för aktiva spelare och inkluderar ofta leaderboard-positioner, multiplikator vinster och gratissnurr.

Bonuskrav på spelbolag utan svensk licens

Bonusar hos online casinon utan svensk licens kommer ofta med villkor. Även om de är mer flexibla än i Sverige, bör du alltid läsa bonus reglerna noggrant.

Minsta insättning : Minsta insättning för att aktivera en bonus ligger oftast mellan €10 och €20. Vissa nya casinon utan licens tillåter insättning från €5, men bonusen kan då bli lägre.

: Minsta insättning för att aktivera en bonus ligger oftast mellan €10 och €20. Vissa nya casinon utan licens tillåter insättning från €5, men bonusen kan då bli lägre. Omsättningskrav : Omsättningskrav varierar mellan 20x–50x bonusbeloppet. Ett online casino utan svensk licens kan också ha kombinerade krav på både insättning och bonus. Kolla alltid vad som gäller innan du accepterar.

: Omsättningskrav varierar mellan 20x–50x bonusbeloppet. Ett online casino utan svensk licens kan också ha kombinerade krav på både insättning och bonus. Kolla alltid vad som gäller innan du accepterar. Tidsbegränsning : Bonusar är vanligtvis giltiga i 7 till 30 dagar efter aktivering. Hos ett casino utan svensk spellicens kan du ibland få längre tid, särskilt på cashback eller lojalitetsprogram.

: Bonusar är vanligtvis giltiga i 7 till 30 dagar efter aktivering. Hos ett casino utan svensk spellicens kan du ibland få längre tid, särskilt på cashback eller lojalitetsprogram. Bidragande spel: Inte alla spel räknas lika mycket mot omsättning. Slots ger ofta 100 %, medan bordsspel, live casino eller betting utan svensk licens kan bidra med 5–20 %. Läs villkoren för att undvika överraskningar.

Tre bästa bonusar utan svensk licens

Om du är ute efter maxad startbonus på ett casino utan svensk licens, finns det flera riktigt generösa alternativ att välja mellan. Vi har granskat hundratals bonusar och valt ut de tre mest värdefulla – baserat på bonusbelopp, omsättningskrav, och minsta insättning.

#1. Rich Moose: 400% upp till €1,100 och 700 free spins

Rich Moose erbjuder en exceptionell välkomstbonus på hela 400 % upp till €1 100, tillsammans med 700 free spins och 15 % cashback. Bonusen har ett rimligt omsättningskrav på 35x och passar perfekt för dig som vill få ut maximalt av en liten insättning. Ett utmärkt val för både nya och erfarna spelare.

#2. Lucky Block – 200% upp till €25,000 och 50 free spins

Lucky Block är ett krypto-casino utan svensk licens som erbjuder en av marknadens största bonusar: 200 % upp till €25 000 och 50 free spins. Bonusen aktiveras stegvis – varje 10 % av bonusen har ett lågt omsättningskrav på 6x, vilket gör detta till ett toppval för high rollers.

#3. Instant Casino – 200% upp till €7,500 och 10% cashback

Instant Casino levererar en kraftfull start med 200 % upp till €7 500 samt 10 % cashback varje vecka – helt utan omsättningskrav. Den vanliga bonusen har ett förmånligt omsättningskrav på endast 15x (eller 25 % beroende på bonusnivå). Perfekt för dig som vill ha både hög bonus och snabba uttag.

Lagar och regler på mobil casino utan svensk licens

När du spelar på ett mobilcasino utan svensk licens är det viktigt att förstå vad som gäller kring laglighet, betalningsmetoder och skatter. Här går vi igenom de vanligaste frågorna svenska spelare har.

Lagligt för svenska spelare att spela på casino utan svensk licens?

Ja, det är helt lagligt för svenska spelare att spela på utländska casinon utan licens i Sverige. Spelansvaret ligger på individen, så länge casinot inte marknadsför sig själv i Sverige.

Kan spelare använda svensk valuta?

Många mobilcasinon utan svensk licens tillåter insättning i SEK, men det är inte garanterat. I vissa fall sker en automatisk valutaväxling till EUR eller USD vid insättning eller uttag.

Begränsade betalningsmetoder

Eftersom dessa casinon saknar svensk licens är vissa lokala betalningslösningar inte tillgängliga. Här är vanliga metoder som ofta är begränsade eller helt blockerade:

Trustly : Blockerat på nästan alla casinon utan svensk licens

: Blockerat på nästan alla casinon utan svensk licens Zimpler : Inte tillgängligt hos utländska spelbolag

: Inte tillgängligt hos utländska spelbolag Swish : Endast för svenska licens casinon

: Endast för svenska licens casinon BankID: Används ej, verifiering sker via dokument

Skatt på spelbolag utan svensk licens

Vinster på casinon utan svensk licens kan vara skattefria eller skattepliktiga beroende på var casinot är licensierat. Spelar du på ett mobil casino utan svensk licens med licens inom EU/EES gäller skattefrihet, medan vinster från casinon utanför EU beskattas som kapitalinkomst i Sverige.

Skatt på casino utanför EU/EES : Om du vinner hos ett casino med licens utanför EU/EES (t.ex. Curacao), måste du betala 30 % skatt på hela nettovinsten. Vinsten ska deklareras som inkomst av kapital i din årliga deklaration. Läs mer hos Skatteverket om vinst i spel och tävlingar.

: Om du vinner hos ett casino med licens utanför EU/EES (t.ex. Curacao), måste du betala 30 % skatt på hela nettovinsten. Vinsten ska deklareras som inkomst av kapital i din årliga deklaration. Läs mer hos Skatteverket om vinst i spel och tävlingar. Skatt på casino inom EU/EES: Vinsten är skattefri för svenska spelare, under förutsättning att casinot riktar sig till EU-marknaden.

Steg för steg hur spelare betalar skatt

Om du spelar på ett casino med licens utanför EU/EES och gör vinst, är du enligt svensk lag skyldig att deklarera och betala skatt. Här är hur du går tillväga – steg för steg:

Dokumentera dina vinster: Spara alla relevanta uppgifter, såsom uttaghistorik, insättningar och transaktions bevis från casinot eller betalningsleverantören. Beräkna nettovinsten: Räkna ut din totala vinst för kalenderåret, alltså summan av alla uttag minus dina insättningar. Deklarera vinsten: Ange vinsten som “inkomst av kapital” i din inkomstdeklaration hos Skatteverket. Betala 30 % skatt: Skatten på nettovinsten är 30 %. Det gäller hela vinstbeloppet från casinon utanför EU/EES. Följ Skatteverkets riktlinjer: Besök Skatteverket för detaljerade instruktioner kring betalning och kontakt vid frågor.

Tillsynsmyndigheter för spelbolag utan svensk licens

När du spelar på ett casino utan svensk licens är det avgörande att plattformen är reglerad av en internationell spelmyndighet. Även om dessa casinon saknar svensk spellicens, kan de fortfarande vara mycket säkra – förutsatt att de står under tillsyn av exempelvis MGA, UKGC eller Curacao eGaming. Licensen avgör allt från säkerhet och rättvisa till möjligheten att spela utan Spelpaus eller ta del av större bonusar.

Här nedan går vi igenom de mest välkända tillsynsmyndigheterna som reglerar seriösa casinon utan licens i Sverige:

Malta Gaming Authority

MGA är en av de mest respekterade tillsynsmyndigheterna i Europa. Casinon utan svensk licens med MGA-licens är ofta EU-baserad, erbjuder skattefria vinster för svenskar och har hög konsumentsäkerhet. Denna licens kräver transparens, spelarskydd och snabba utbetalningar. Många nätcasinon utan svensk licens med snabba uttag registreras på Malta.

UK Gambling Commission

UKGC är den brittiska motsvarigheten till Skolinspektionen. Licensen är känd för sina strikta krav på säkerhet, ansvarsfullt spel och penningtvättsförebyggande åtgärder. Däremot är vinster från casinon med UKGC-licens skattepliktiga för svenska spelare, eftersom Storbritannien inte längre är med i EU. Spelare som väljer ett online casino utan svensk licens under UKGC bör vara medvetna om detta.

Curacao eGaming

Curacao-licensen är den mest flexibla och används av många nya casinon utan svensk licens. Denna licens tillåter större bonusar, enklare registrering utan KYC och accepterar ofta kryptovalutor. Även om skyddsnivån är lägre än MGA:s, är det ett populärt alternativ bland spelare som vill spela utan Spelpaus och med högt tempo. Vinster beskattas i Sverige eftersom Curacao inte är inom EU.

Gibraltar Regulatory Authority

GRA är en stark europeisk spelmyndighet som ofta licensierar stora bettingsajter och spelbolag. Casinon med denna licens har god spelarsäkerhet, professionell support och ofta skattefria vinster – beroende på hur Brexit-avtal och skatterätt tolkas. Många spelare som vill spela casino utan licens i Sverige väljer GRA-casinon för dess balans mellan trygghet och frihet.

Jämförelse av tillsynsmyndigheter på spelbolag utan svensk licens

Här är en överskådlig jämförelse av de mest använda licenserna bland casinon utan svensk licens:

Tillsynsmyndighet: Land: Förkortning: Fördelar med licensen: Skattefria vinster för svenskar? Malta Gaming Authority Malta MGA Hög säkerhet, EU-baserad, omfattande spelarskydd, snabba uttag, skattefritt inom EU ✅ UK Gambling Commission Storbritannien UKGC Strikt reglerad, mycket konsumentskydd, men ej skattefritt för svenska spelare ❌ Curacao eGaming Curacao CEG Stort spelutbud, enklare verifiering, bonusvänligt, tillåter krypto och snabba insättningar ❌ Gibraltar Regulatory Authority Gibraltar GRA EU-baserad (post-Brexit regler varierar), hög säkerhet, används av stora bettingsajter ✅

Skillnaden mellan casinon med licens och utan licens i Sverige

Skillnaden mellan casinon med och utan svensk licens handlar främst om reglering, spelarskydd och frihet. Casinon med svensk licens kontrolleras av Skolinspektionen och måste följa strikta regler gällande insättningsgränser, bonusar, marknadsföring och obligatorisk anslutning till självavstängning via Spelpaus. Dessa plattformar erbjuder ofta trygghet men begränsar spelupplevelsen för vissa.

Casinon utan svensk licens opererar istället under internationella licenser, som exempelvis Malta (MGA) eller Curacao. De kan erbjuda större bonusar, fler kampanjer, snabbare uttag och ett bredare spelutbud. Eftersom de inte omfattas av det svenska licenssystemet finns heller ingen koppling till Spelpaus – vilket gör det möjligt att spela även om man stängt av sig i Sverige.

Däremot saknas det svenska konsumentskyddet, och vinster från casinon utanför EU kan vara skattepliktiga. Verifiering sker utan BankID och vissa svenska betalmetoder stöds inte. För spelare som söker större frihet och fler valmöjligheter kan ett casino utan svensk licens vara ett attraktivt alternativ, så länge man väljer en säker och licensierad aktör.

Varför svenska spelare väljer casinon online utan svensk licens

Allt fler svenska spelare söker sig till casinon online utan svensk licens, trots att det finns ett reglerat utbud i Sverige. Anledningen är enkel: frihet och flexibilitet. Utanför det svenska licenssystemet slipper spelarna hårda begränsningar som max en bonus per spelare, obligatorisk Spelpaus och insättningsgränser.

På ett casino utan svensk licens får du tillgång till större bonusar, snabbare uttag, fler kampanjer och ett mycket bredare spelutbud. Du kan även spela på casinon utan konto eller med kryptovaluta – något som inte är möjligt hos svenska aktörer.

Dessutom föredrar många spelare att ha kontroll över sitt spelande utan att behöva följa Skolinspektionens regler. På casinon utan Spelpaus är det du själv som bestämmer när och hur du vill spela. För den som söker mer spelvärde och färre begränsningar är ett online casino utan svensk licens ett attraktivt alternativ.