Hablar de las mejores casas de apuestas deportivas USA implica revisar un mercado enorme y regulado estado por estado. Nosotros siempre miramos cuotas, rapidez de pagos y calidad de las apps antes de recomendarte algo. Hoy en día, varios operadores como BetUS están subiendo el nivel con apuestas en vivo más estables y bonos atractivos. Con ese panorama, te contamos cuáles son las plataformas que de verdad valen la pena.

Listado de las mejores casas de apuestas deportivas USA

BetUS – De las mejores casas de apuestas deportivas de Estados Unidos con un bono de bienvenida del 225% hasta $3.625 BetWhale – Bono de bienvenida del 100% hasta $1.000 BetNow – Bonificación del 125% hasta $2.500 BetOnline – 50% de bono hasta $250 más 100 giros gratis Bet105 – Ofreciendo una apuesta gratis de $25 al depositar $50 MyBookie – 50% de bienvenida hasta $1.000 y una ficha de casino de $10 Everygame – Bono del 50% hasta $200 BUSR – Bono del 100% hasta $1.500 SportsBetting.ag – Bono del 50% hasta $250 y 100 giros gratis XBet – Bono del 50% hasta $200

Cuando armamos un ranking de casas de apuestas USA, no nos quedamos solo con el nombre más famoso: revisamos cuotas, velocidad de pagos, calidad de las apps y la transparencia de los bonos. Nosotros mismos probamos cada plataforma para ver cómo responde en apuestas en vivo, qué tal funciona el soporte y si los retiros llegan sin vueltas. Eso nos permite distinguir rápidamente cuáles casas de apuestas en USA cumplen lo que prometen y cuáles se quedan cortos. Con esa experiencia, preparamos reviews claras, útiles y sin tecnicismos innecesarios. Ahora sí, vamos a ver qué ofrece cada casa y en qué se destaca realmente.

1. BetUS – De las mejores casas de apuestas deportivas en USA

BetUS es uno de los nombres más sólidos entre las casas de apuestas deportivas clasificadas por indiatimes.com, activo desde 1994 y con una reputación construida a base de estabilidad y servicio consistente.

En cuanto a apuestas deportivas, BetUS es un bitcoin casino que ofrece una cobertura realmente amplia, con cuotas atractivas en béisbol, baloncesto, tenis, fútbol americano, fútbol internacional, voleibol, rugby y deportes menos habituales como tenis de mesa o handball. La sección de apuestas en vivo funciona con muy buena estabilidad: las líneas se actualizan rápido, no hay saltos bruscos y moverse entre mercados es intuitivo, incluso desde la app.

En el apartado de bonos, esta casa de apuestas deportivas en Estados Unidos ofrece dos alternativas muy potentes. Con métodos tradicionales, puedes activar un 225% hasta $3.625 usando el código JOIN225 (depósito mínimo de $100). Si apuestas con criptomonedas, el sitio ofrece un 200% hasta $2.725 con el código JOIN200.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 225% hasta $3.625 / 200% hasta $2.725 (crypto) 18x en apuestas deportivas $100 Hasta 7 días para desbloquearlo 28

Pros

Bono de bienvenida muy competitivo tanto en dinero tradicional como en criptomonedas.

Acepta una amplia variedad de métodos de pago, incluyendo Bitcoin, Ethereum y USDT.

Plataforma estable desde 1994, optimizada para móvil y desktop.

Contras

Los mejores bonos están ligados al uso de criptomonedas.

2. BetWhale – Casa de apuestas ideal para eSports y promociones constantes

BetWhale se ha ganado un lugar entre las mejores casas de apuestas deportivas por una razón clara: combina una oferta enorme de eSports, un diseño moderno y medidas de seguridad avanzadas como la autenticación en dos pasos.

En el plano deportivo, BetWhale es especialmente fuerte en eSports, pero también ofrece mercados amplios en fútbol, rugby, tenis, baloncesto, béisbol, voleibol, waterpolo, golf y varias ligas importantes como la Champions League, NFL o NCAA. Navegar entre apuestas pre-partido, líneas alternativas o mercados en vivo es muy sencillo gracias a su interfaz intuitiva.

Sobre los bonos, BetWhale ofrece un 100% hasta $1.000 con un depósito mínimo de $20, una de las promociones más agresivas del mercado. También dispone de cashback, free bets y beneficios especiales para apuestas en vivo, lo que añade valor para quienes buscan promociones frecuentes.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 100% hasta $1.000 14x $20 Hasta 15 días para desbloquearlo +25

Pros

Excelente oferta de eSports y mercados deportivos variados.

Bono de bienvenida muy alto, más cashback y free bets.

Seguridad reforzada con autenticación en dos pasos.

Contras

Los mejores beneficios están ligados a los jugadores que usan criptomonedas o participan activamente en promociones.

3. BetNow – De las mejores casas de apuestas deportivas para apuestas en vivo

BetNow es una de las casas de apuestas deportivas más confiables para apuestas en vivo, activa desde 2015 y regulada por la Curacao Gaming Authority.

En el apartado deportivo, BetNow ofrece una selección muy amplia de mercados: baloncesto, béisbol, tenis, fútbol americano, fútbol internacional, voleibol, rugby, tenis de mesa, carreras de caballos, MMA y eventos populares como NBA o LaLiga. La sección de apuestas en vivo destaca por su estabilidad, actualizaciones constantes y líneas que reaccionan rápido, ideal para quienes buscan cuotas dinámicas y oportunidades durante el juego.

En cuanto a bonos, BetNow ofrece uno de los paquetes más interesantes. Con métodos tradicionales, puedes activar un 125% hasta $2.500 usando el código PROMOBUCKS2 (depósito mínimo $20, rollover 12x). Para quienes prefieren criptomonedas, también está disponible un bono más flexible: 30% hasta $2.500 con el código BIENVENIDO30, con un rollover de solo 5x, ideal para liberar ganancias rápido.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 125% hasta $2.500 / 30% crypto hasta $2.500 12x / 5x $20 Sin fecha límite para desbloquearlo +20

Pros

Amplia oferta de ligas y deportes para apuestas en vivo.

Registro rápido e interfaz muy fácil de usar.

Regulación confiable (Curacao Gaming Authority).

Contras

Las promociones más altas vienen con rollovers que pueden ser exigentes para jugadores nuevos.

4. BetOnline – Casa de apuestas con un VIP club realmente ventajoso

BetOnline es una de las casas de apuestas deportivas más consolidadas, activa desde el año 2000 y con una reputación fuerte entre los apostadores por su plataforma limpia, navegación rápida y soporte disponible las 24 horas.

En el apartado deportivo, BetOnline ofrece una cobertura enorme: fútbol americano, fútbol internacional, béisbol, baloncesto, tenis, rugby, golf, handball, eSports, tenis de mesa, dardos, ajedrez y muchas más opciones. Su sección de apuestas en vivo es estable y permite moverse entre mercados sin retrasos, con líneas que se actualizan de manera fluida durante el partido. También incluye ligas muy populares como NFL, MLB, NBA y grandes competiciones internacionales.

En cuanto a promociones, esta casa de apuestas deportivas en Estados Unidos ofrece un bono de bienvenida del 50% hasta $250 más 100 giros gratis, una oferta moderada pero fácil de aprovechar. Su mayor diferencial es su VIP Club, donde los jugadores reciben cashback por pérdidas, beneficios exclusivos y recompensas adicionales por actividad constante.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 50% hasta $250 + 100 spins 10x $20 Hasta 30 días para desbloquearlo +20

Pros

VIP Club con cashback y beneficios reales.

Gran variedad de métodos de pago, incluyendo muchas criptomonedas.

Soporte 24/7 y plataforma rápida.

Contras

El bono de bienvenida es más bajo que el de otras casas de apuestas deportivas en Estados Unidos.

5. Bet105 – La mejor casa de apuestas para apostadores que usan criptomonedas

Bet105 se ha convertido en una opción muy fuerte para quienes prefieren casas de apuestas deportivas con criptomonedas. Lanzada en 2020 y relanzada en 2024, la plataforma destaca por su diseño moderno, registro rápido y una interfaz realmente intuitiva que facilita navegar entre deportes y mercados.

En su oferta deportiva, Bet105 cubre prácticamente todo: fútbol americano, fútbol internacional, baloncesto, béisbol, tenis, golf, voleibol, rugby, waterpolo, carreras de caballos, tenis de mesa, MMA y muchos eventos populares como NFL y NCAA. Su sección de apuestas en vivo funciona con estabilidad y permite reaccionar a las cuotas sin demoras, un punto clave cuando estás siguiendo un partido en tiempo real.

En cuanto a promociones, Bet105 recibe a los nuevos usuarios con una oferta directa: depósito de $50 y obtienes $25 extra, con un depósito mínimo de solo $5. Además, su loyalty program es uno de los más completos, con cashback por pérdidas, rebates mensuales de hasta el 20% y promociones especiales como el Blackjack Happy Hour.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados $25 extra al depositar $50 5x $25 Hasta 7 días para desbloquearlo +10

Pros

Acepta múltiples criptomonedas y pagos 100% en cripto.

Excelente programa de fidelidad con cashback y rebates del 20%.

Interfaz moderna y fácil de usar.

Contras

No acepta métodos de pago tradicionales como tarjetas o eWallets.

6. MyBookie – La mejor casa de apuestas de EE.UU para torneos deportivos

MyBookie es una de las casas de apuestas deportivas más atractivas para quienes buscan algo más que cuotas y mercados: ofrece torneos, concursos y promociones especiales que aportan un valor extra al apostar.

En cuanto a deportes, MyBookie ofrece un catálogo enorme: carreras de caballos, fútbol americano, fútbol internacional, baloncesto, golf, tenis, rugby, waterpolo, polo, eSports y más. También incluye eventos y ligas muy populares como LaLiga, NCAA, Champions League y competiciones de caballos, lo que amplía muchísimo las oportunidades para apostar. Su sección de apuestas en vivo es estable y visualmente clara, incluso cuando se navega entre mercados rápidos.

En promociones, MyBookie recibe a nuevos usuarios con un 50% hasta $1.000 más una ficha de casino de $10, con un depósito mínimo de $50. También dispone de un bono cripto de hasta $1.000 y un VIP Club con ventajas reales: créditos extra, límites más altos y free spins para los jugadores más activos.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 50% hasta $1.000 + $10 10x $50 Hasta 14 días para desbloquearlo +25

Pros

Torneos y concursos exclusivos para jugadores.

VIP Club con beneficios reales.

Amplia variedad de deportes y ligas populares.

Contras

Depósito mínimo más alto que otras casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

7. EveryGame – La mejor casa de apuestas para carreras de caballos

EveryGame es una de las casas de apuestas deportivas con mejor reputación, operando desde hace más de dos décadas y con licencia de la Curacao Gaming Authority, lo que asegura una experiencia fiable y estable.

En cuanto a deportes, EveryGame ofrece un catálogo muy variado con fútbol, tenis, golf, MMA, baloncesto, béisbol, waterpolo, tenis de mesa, rugby, dardos, ajedrez, eSports y, por supuesto, carreras de caballos, donde realmente sobresale por la variedad de eventos disponibles. Su sección de apuestas en vivo es fluida y permite moverse entre mercados sin retrasos, lo que mejora mucho la experiencia durante partidos o eventos en tiempo real.

En el apartado de promociones, nuevos usuarios pueden activar un 50% hasta $200 con el código WELCOME200, con un depósito mínimo de $50. También ofrece un rakeback fijo del 36% y fidelidad Gold Chip.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 50% de hasta $200 8x $50 Hasta 100 días para desbloquearlo +30

Pros

Excelente oferta para carreras de caballos.

Rakeback del 36% y sistema Gold Chip.

Soporte 24/7 y plataforma intuitiva.

Contras

Depósito mínimo más alto que otras casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

8. BUSR – La mejor casa de apuestas para crear comunidad con ofertas frecuentes

BUSR es una de las casas de apuestas deportivas más completas para quienes valoran una experiencia moderna, soporte constante y un entorno pensado para jugadores que apuestan todos los días.

En su oferta deportiva, BUSR presenta mercados muy variados: carreras de caballos, MMA, fútbol internacional, fútbol americano, béisbol, baloncesto, tenis, voleibol, tenis de mesa, rugby y eSports. También cuenta con apuestas en vivo estables y ligas populares como NFL, NCAA y Champions League. Es una buena opción si quieres combinar deportes tradicionales con mercados más dinámicos.

En promociones, BUSR ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $1.500 con un depósito mínimo de $100 utilizando el código LUCKYWAVE.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 100% hasta $1.500 20x $100 Hasta 30 días para desbloquearlo 20

Pros

Plataforma rápida y compatible con móvil y desktop.

Acepta una amplísima variedad de métodos de pago.

Amplia cobertura de ligas, eventos y apuestas en vivo.

Contras

Depósito mínimo más alto que otras casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

9. SportsBetting – Casa de apuestas de EE.UU con transacciones rápidas

SportsBetting es una de las casas de apuestas deportivas más confiables para quienes buscan seguridad, rapidez en los depósitos y una plataforma estable.

En cuanto a deportes, SportsBetting ofrece una variedad enorme: rugby, tenis, golf, fútbol americano, fútbol internacional, carreras de caballos, waterpolo, dardos, tenis de mesa, ajedrez, MMA, carreras y eSports. También dispone de apuestas en vivo bien organizadas, con mercados que se actualizan rápido y una buena selección de ligas populares, desde NFL hasta grandes competiciones internacionales.

En promociones, nuevos jugadores pueden activar un 50% hasta $250 con un depósito mínimo de $50 y 100 giros gratis.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 50% hasta $250 y 100 free spins 14x $50 Hasta 30 días para desbloquearlo +30

Pros

Medidas de seguridad avanzadas y soporte rápido.

Gran variedad de promociones: jackpots, premios diarios y bonos cripto.

Apuestas en vivo y eSports disponibles.

Contras

El depósito mínimo para el bono es más alto que en otras casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

10. XBet – Casa de apuestas de EE.UU con fuerte seguridad

XBet es una de las casas de apuestas deportivas más completas para quienes buscan seguridad, variedad deportiva y un sistema de promociones muy activo. Lleva operando desde 2016 y destaca por su interfaz limpia, registro rápido y medidas de protección avanzadas que hacen que apostar sea seguro incluso para jugadores nuevos.

En su oferta de deportes, XBet es de los más amplios: más de 30 disciplinas, entre ellas fútbol americano, fútbol internacional, rugby, baloncesto, béisbol, golf, handball, eSports como Dota 2, League of Legends o eSoccer, además de apuestas en vivo en la mayoría de mercados. Navegar entre líneas, props y eventos es simple y rápido, incluso en móvil.

En promociones, XBet ofrece un bono de bienvenida del 50% hasta $200 con el código XBWELCOME50. También suma un rebate del 7% en carreras de caballos, recargas de hasta el 55%, free spins semanales y recompensas por referidos.

Bono de bienvenida Requisito de apuesta Depósito mínimo Proceso de pago Número de mercados 50% hasta $200 10x $50 Hasta 7 días para desbloquearlo +30

Pros

Más de 30 deportes disponibles y apuestas en vivo.

Amplio abanico de promociones: bonos, rebates, free spins y cripto.

VIP programa con rakeback y bonos exclusivos.

Contras

El bono de bienvenida es más bajo que el de otras casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

¿Son seguras las casas de apuestas en USA? Todo lo que debes saber antes de apostar

La seguridad es uno de los puntos más sensibles cuando hablamos de las mejores casas de apuestas deportivas. Estados Unidos tiene un panorama particular: algunos estados regulan el mercado y otros lo dejan completamente fuera de la legislación local. En ese contexto, las casas de apuestas deportivas se convierten en una alternativa válida para millones de usuarios que desean apostar desde cualquier parte del país.

Ahora bien, que sean casas de apuestas deportivas no significa que no sean seguras. Lo importante es verificar algunos elementos clave. Primero, la licencia: la mayoría de las casas mencionadas en este artículo operan bajo la Curacao Gaming Authority, que es uno de los entes reguladores más utilizados a nivel internacional. Esto garantiza estándares mínimos de seguridad, auditorías externas y políticas de juego responsable.

El segundo punto importante son las medidas internas: autenticación en dos pasos, SSL para cifrar información y sistemas que permitan evitar accesos no autorizados.

Tercero: la reputación. Cuando una plataforma tiene más de 15 o 20 años online, eso no sucede por casualidad. Sobrevivir tanto tiempo en un sector tan competitivo significa que cumplen con los pagos, gestionan bien las cuentas y tienen un soporte que responde.

En resumen: sí, las casas de apuestas en USA son seguras siempre y cuando elijas operadores con reputación comprobada como los de esta lista.

Los deportes más populares para apuestas deportivas en Estados Unidos

El mercado estadounidense es uno de los más diversos del mundo. Aunque desde el exterior pueda parecer que todo gira alrededor del fútbol americano, la realidad es que hay muchas disciplinas que mueven miles de apuestas a diario.

La NFL domina sin discusión, sobre todo en temporada regular y playoffs. Las cuotas se mueven rápido y los mercados son amplísimos: totales, props de jugadores, parlays y apuestas en vivo que cambian minuto a minuto.

domina sin discusión, sobre todo en temporada regular y playoffs. Las cuotas se mueven rápido y los mercados son amplísimos: totales, props de jugadores, parlays y apuestas en vivo que cambian minuto a minuto. La NBA ocupa el segundo lugar en volumen de apuestas. La frecuencia de partidos y la enorme variedad de estadísticas disponibles hacen que este deporte sea ideal para quienes disfrutan de mercados dinámicos.

ocupa el segundo lugar en volumen de apuestas. La frecuencia de partidos y la enorme variedad de estadísticas disponibles hacen que este deporte sea ideal para quienes disfrutan de mercados dinámicos. El béisbol (MLB) también tiene un peso enorme, aunque el ritmo del juego hace que las apuestas sean más analíticas. Muchos apostadores buscan valor en estadísticas avanzadas o en el rendimiento de los lanzadores.

también tiene un peso enorme, aunque el ritmo del juego hace que las apuestas sean más analíticas. Muchos apostadores buscan valor en estadísticas avanzadas o en el rendimiento de los lanzadores. El fútbol internacional v iene creciendo fuerte gracias a la MLS, LaLiga, la Champions League y competiciones CONMEBOL.

iene creciendo fuerte gracias a la MLS, LaLiga, la Champions League y competiciones CONMEBOL. Y no podemos olvidar los eSports, un sector que explota cada año.

Cómo depositar en mejores casas de apuestas deportivas de USA

Depositar en BetUS es rápido, simple y perfecto para quienes están comenzando en las casas de apuestas deportivas de Estados Unidos. Si nunca lo hiciste, esta guía directa te evita vueltas y te deja listo para apostar en minutos.

Sigue estos pasos:

Crea tu cuenta ingresando tu correo, contraseña y algunos datos básicos (toma menos de un minuto).

ingresando tu correo, contraseña y algunos datos básicos (toma menos de un minuto). Accede al apartado “Cashier” desde tu panel principal; es donde BetUS centraliza todos los métodos de depósito.

desde tu panel principal; es donde BetUS centraliza todos los métodos de depósito. Elige tu método preferido: Visa, Mastercard, transferencia bancaria, eWallets o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin o Bitcoin Cash.

Visa, Mastercard, transferencia bancaria, eWallets o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin o Bitcoin Cash. Escribe el monto que quieres depositar (el sistema te mostrará límites según el método elegido).

(el sistema te mostrará límites según el método elegido). Introduce el código del bono , según el tipo de depósito: JOIN225 para métodos tradicionales JOIN200 para criptomonedas

, según el tipo de depósito: Confirma la transacción y espera unos segundos; BetUS procesa los depósitos casi al instante.

y espera unos segundos; BetUS procesa los depósitos casi al instante. Revisa tu saldo y ya puedes explorar todos los mercados y colocar tu primera apuesta.

Es un proceso limpio, sin formularios ocultos ni pasos innecesarios, y funciona igual de bien tanto en ordenador como desde el móvil.

Últimas palabras

Después de analizar las mejores casas de apuestas deportivas, está claro que no existe una única respuesta para todos. La mejor casa de apuestas depende de tu perfil. Si buscas variedad deportiva, BetUS es una gran elección.

Lo importante es elegir páginas de apuestas confiables, con buenos métodos de pago, soporte estable y promociones que realmente aporten valor. Lo bueno es que, sin excepción, todas las casas que aparecen en este ranking cumplen esos requisitos. Desde aquí, tu próximo paso es simple: elegir un operador, abrir una cuenta y comenzar a explorar el mundo de las apuestas deportivas USA en español con seguridad y estrategia.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas deportivas USA

¿Cuál es la mejor casa de apuestas USA?

Considerando usabilidad, bonos de bienvenida, variedad deportiva y estabilidad, BetUS suele destacar como la mejor opción general. Pero en realidad, todas las casas de nuestra lista son confiables y recomendables según lo que esté buscando cada jugador.

¿Cómo funcionan las casas de apuestas en USA?

El funcionamiento de las páginas de apuestas es simple: cada evento deportivo tiene cuotas determinadas según la probabilidad de cada resultado. Tú eliges la cuota, haces la apuesta y, si el resultado se cumple, ganas el monto multiplicado por esa cuota. La lógica es la misma en todos los deportes.

¿Dónde apostar online en Estados Unidos?

Varios estados tienen regulación propia: Colorado, Indiana, Pennsylvania, Nevada y otros. Además, muchos jugadores utilizan casas confiables donde apostar online en Estados Unidos.

¿Cómo hacer apuestas por Internet?

Solo necesitas registrarte en una de las páginas de apuestas recomendadas, hacer un depósito y elegir el evento que te interese. Desde móvil o PC, el proceso es parecido y siempre muy intuitivo.

¿Cuál es la mejor app de apuestas USA?

De acuerdo con nuestra experiencia, las páginas de apuestas BetOnline y Bovada son las apps más completas en cuanto a navegación, variedad de apuestas y seguridad.

¿Cómo apostar en fútbol por Internet en las mejores casas de apuestas deportivas USA en español?

Elige una casa que ofrezca fútbol como mercado principal, crea una cuenta, deposita y navega los partidos disponibles. Casi todas las plataformas mencionadas tienen fútbol internacional.

¿Dónde apostar en los deportes USA?

Las mejores casas de apuestas deportivas son como BetOnline, Bovada o MyBookie. Todas ofrecen NFL, NBA, MLB, NHL y ligas internacionales con cuotas competitivas.