Мы подготовили объективные и беспристрастные обзоры, позволяющие легко сравнить крипто-казино по основным критериям. Лучшее биткоин-казино без проверки с щедрыми бонусами, качественными играми, потрясающими событиями, быстрыми выплатами и внимательной поддержкой клиентов уже ждет вас в нашей подборке.

Список 10 лучших биткоин-казино

1. Lucky Block — лучшее биткоин-казино

Lucky Block – бесспорно лучшее казино без идентификации и ведущее биткоин-казино в России. Сотни первоклассных игр и широкий выбор ставок на спорт, представленные на этом сайте, определенно заслуживают вашего внимания.

Популярные слоты, многочисленные игры и live-казино – вот, что ждет вас в Lucky Block. Если вы предпочитаете традиционные игры, сможете порадовать себя партией в покер, блэкджек или баккара, а если готовы к новым впечатлениям — откроете для себя Supremo Fortunes, Hand of Anubis, Grand Heist и Joker Stroker.

Lucky Block также лучшее биткоин-казино, принимающее ставки на более чем 30 традиционных видов спорта, включая NBL, NFL, Лигу чемпионов, хоккей и теннис, а также крипто-спорт и кеберспорт. Здесь вы сможете поставить на такие крупные киберспортивные соревнования, как League of Legends и Counter Strike. Зрелище обещает быть захватывающим!

Быстрый процесс регистрации занимает всего 30 секунд. В отличие от многих других онлайн-казино для этого не потребуются ваши персональные данные или верификация личности, достаточно ввести адрес электронной почты и создать надежный пароль.

Одним из преимуществ Lucky Block является простота ввода средств и низкий минимальный депозит. Ввести средства на счет можно с помощью кредитной/ дебетовой карты, сервисов Apple Pay и Google Pay, а также посредством использования различных криптовалют. Также разработчики крипто-казино Lucky Block обещают добавить в ближайшее время функцию оплаты токенами

LBLOCK. К слову, LBLOCK – это родной токен Lucky Block, капитализация которого почти достигла 1 миллиарда долларов даже в такие сложные для криптовалютного рынка времена, что делает его одним из самых успешных запусков 2022 года.

Что касается вывода средств — процедура не менее простая и в худшем случае занимает всего несколько минут. Более того, за вывод средств не взимаются комиссии, а лимиты и ограничения отсутствуют.

Еще одним преимуществом Lucky Block является отсутствие требования к отыгрышу и кешбэк от проигрыша для новичков. В течение 7 дней после регистрации все новые пользователи получают 15% от чистого отыгрыша обратно на свои счета, при этом можно самостоятельно выбрать криптовалюту, в которой будут зачислены эти средства.

Данный вопрос можно решить, обратившись в службу поддержки, отзывчивые менеджеры которой работают круглосуточно и принимают обращения по электронной почте и в быстром чате.

Все эти преимущества говорят сами за себя, что делает утверждение о том, что Lucky Block – лучшее биткоин-казино, чистой правдой.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты Кешбэк в размере 15% от проигрыша в первые 7 дней после регистрации Отсутствуют Настольные игры, слоты, игры с мгновенным выигрышем Есть Есть Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tether, Cardano, BNB, XRP 1 доллар США 5 минут – 48 часов

Плюсы:

Более 2700 игр

15% кешбэк для новичков

Вариативность способов оплаты

Интегрированная букмекерская контора

Ставки на крипто- и киберспорт

Низкий минимальный депозит

Отсутствие требований к отыгрышу

Отсутствие комиссий и лимитов на снятие средств

Минусы:

Необходимость использования VPN для некоторых регионов

Ограниченный выбор карточных игр

2. Mega Dice – Быстрыми Выплатами и Широким Ассортиментом Игр

Одно из ключевых преимуществ Mega Dice заключается в быстром процессе регистрации, который предусматривает минимальную проверку личности, позволяя пользователям быстро приступить к игре. Данная функция существенно экономит время и усилия игроков, что особенно важно в мире, где каждая минута на счету. Вопросы финансовых операций также решены на высшем уровне. Платежи обрабатываются очень быстро, а возможность снять средства появляется уже после одного подтверждения в блокчейне. В среднем, этот процесс занимает около 10 минут для Bitcoin и еще быстрее для других криптовалют.

Клиентская поддержка в Mega Dice работает на высшем уровне. Доступность 24/7 и моментальное соединение с оператором обеспечивают комфорт и спокойствие для каждого игрока. Для новичков предусмотрен бонус на первый депозит в размере 200%, который может быть конвертирован в 1 Bitcoin или другую криптовалюту. Это не только приятный комплимент от платформы, но и отличный старт для успешной игры.

Не менее важен и уровень поддержки клиентов, который предлагает казино. Клиентская служба доступна круглосуточно и без выходных, а время ожидания подключения к оператору составляет всего несколько секунд. Новым игрокам радушно предлагают бонус на первый депозит в размере 200%, что эквивалентно одному Bitcoin или другой криптовалюте по выбору клиента.

Что касается игрового ассортимента, то Mega Dice предлагает внушительный выбор: от знакомых каждому фруктовых слотов до последних новинок с прогрессивными джекпотами. Платформа радует глаз и разнообразием настольных игр, среди которых каждый найдет что-то по вкусу: рулетка, блэкджек, баккара и многие другие.

Любителям спортивных ставок Mega Dice также найдет чем удивить. Разнообразие спортивных событий, на которые можно сделать ставку, впечатляет. А благодаря коллекции из более чем 5,000 игр от 80 разработчиков каждый игрок чувствует себя уникальным.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты Бонус 200% на первый депозит (до 1 Bitcoin) 40x Слоты, прогрессивные джекпоты, настольные игры, ставки на спорт Есть Есть

Ethereum, Cardano, Bitcoin, XRP, TRON 1 доллар США Пару часов

Плюсы:

Сохранение анонимности и безопасные сделки

Оперативность выплат с минимальными проверками

Обширный выбор в ставках на спорт и играх

Минусы:

Нет мобильного приложения

3. TG Casino: Развлечения без Границ и Ограничений

С более чем 300 играми в казино, а также богатым выбором ставок на спорт, TG Casino удовлетворяет разнообразные вкусы и интересы игроков. От классических игровых автоматов до настольных игр, включая рулетку и блэкджек, а также ставки на футбол и другие спортивные мероприятия, TG Casino создает бесконечные возможности для развлечений и выигрышей.

Особое внимание заслуживает политика казино в отношении проверки личности клиентов. Отказ от процедуры KYC (Know Your Customer) позволяет игрокам со всего мира наслаждаться играми без необходимости использования VPN и столкновения с региональными ограничениями. Это придает казино особую привлекательность, особенно в контексте стремительно развивающегося мирового сообщества онлайн-гемблинга.

Не менее привлекательной является программа приветственных бонусов для новых игроков. TG Casino предлагает щедрый бонус в размере 200% от суммы первого депозита до 10 ETH, что является весьма значительной суммой, учитывая текущие тенденции на рынке криптовалют. Такой подход не только усиливает азарт, но и делает начало игрового пути в казино максимально комфортным.

Однако, игрокам следует помнить о важных условиях: для вывода средств необходимо соблюсти требование вейджера, составляющего 40x от суммы бонуса, которое должно быть выполнено в течение двух недель. Процент участия в вейджере может варьироваться в зависимости от типа игры, что предполагает стратегический подход к выбору развлечений.

TG Casino ориентировано на инновации, что подтверждается инициативой по внедрению собственной криптовалюты $TGC, открывая новые горизонты для игроков и инвесторов.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты Бонус 200% до 10 ETH 40X Настольные игры, живые игры, слоты Есть Есть Litecoin, Dogecoin, Tether, Solana, Bitcoin 0.0001 BTC Один день

Плюсы:

Уникальные инвестиционные возможности на игровой платформе

Широкий выбор игр и ставок, удовлетворяющий разные предпочтения

Минусы:

Новая платформа, она находится в процессе построения своей репутации

4. CoinCasino — гибкая VIP-программа и сверхбыстрые выплаты

Заведение, работающее с лицензией Анжуан, хорошо известно гемблерам благодаря солидному приветственному бонусу в размере 200% (до $30 000) плюс 50 суперспинов для указанных слотов с вейджером х35.

Отличительной особенностью этого биткоин-казино является лояльная KYC-политика — после регистрации вам не обязательно проходить процедуру верификации личности, чтобы начать игру. Минимальный депозит здесь составляет $10.

CoinCasino поддерживает более 20 видов криптовалют, в числе которых Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Tether и Solana. Есть возможность приобретать цифровые монеты непосредственно на платформе.

Постоянные клиенты могут рассчитывать на еженедельные вознаграждения, а также фриспины и фрибеты за использование партнерского кошелька Best Wallet. Активные игроки автоматически становятся участниками VIP-программы, состоящей из девяти ступеней по пять уровней каждая.

Делая ставки, вы постепенно продвигаетесь по уровням, зарабатывая фриспины, дополнительные бонусы и повышенный процент кешбэка — до 40%. Кроме того, предусмотрена коммуникация с персональными менеджерами и участие в эксклюзивных событиях.

Игровая библиотека заведения насчитывает более 4 000 наименований. В солидную коллекцию слотов входят не только классические “однорукие бандиты”, но и кластерные слоты, Hold and Win, Megaways, Bonus Buy и некоторые эксклюзивные разработки.

В разделе настольных игр вы найдете покер, баккара, рулетку и блэкджек, а также более нишевые варианты — кости и крепс. Имеется неплохая подборка игр с живыми дилерами, для хайроллеров предусмотрены VIP-столы с высокими ставками.

Во вкладке Casual Games представлены быстрые и краш-развлечения.

Платформа сотрудничает со 103 авторитетными провайдерами, среди которых Play’n GO, BGaming, Pragmatic Play и другие.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% (до $30 000) плюс 50 FS x35 Слоты, настольные форматы, быстрые игры Есть Есть Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Tether, Solana $10 Мгновенно

Плюсы:

хороший ассортимент развлечений;

поддержка онлайн-чата 24/7;

лояльная KYC-политика;

быстрые выплаты (в течение часа);

наличие полнофункционального бота для игры в Telegram;

возможность делать ставки на спорт.

Минусы:

отсутствие мобильного приложения;

высокий вейджер для отыгрыша приветственного бонуса (x60);

нет возможности выводить средства в фиате.

5. WSM Casino — Telegram-бот и собственный токен

Площадка встречает новичков 200% бонусом на первое пополнение счета до $25 000. Дополнительно выдаются 50 FS для посетителей казино и 10 фрибетов для любителей спортивных ставок.

Портал позволяет зарегистрироваться мгновенно с помощью email или электронного кошелька Best Wallet — в этом случае можно рассчитывать на бесплатные вращения, выдающиеся еженедельно.

Оператор работает с 24 криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, TON, Solana, и другие, включая собственный токен казино — $WSM. Отметим, что его использование дает игрокам дополнительные преимущества такие как, например, экстра-фриспины.

Заявленное время вывода составляет от 10 минут до одного часа. Минимальный депозит — 0,0001 BTC или эквивалент в другой криптовалюте. Вы можете приобрести коины прямо на портале, не переходя на сторонние сайты.

На платформе регулярно проводятся турниры от авторитетных провайдеров с призовым фондом до €2 000 000. Регулярные посетители участвуют в VIP-программе, продвигаясь по уровням от бронзового до платинового. Для них предусмотрен еженедельный кешбэк до 25% и эксклюзивные бонусы до $100 000, а также ускоренный вывод средств.

Коллекция игр WSM Casino — это более 5 000 наименований, среди которых около 4 500 слотов от PlaySon, Play’n GO, OctaPlay, BGaming, Pragmatic Play и других поставщиков.

Есть возможность играть в рулетку, блэкджек, покер и баккара, в том числе с профессиональными крупье.

Среди шоу-игр отмечены Monopoly Live и Deal or No Deal. Раздел Casual Games представлен Aviator, Plinko и другими быстрыми и краш-играми.

Портал интегрирован с Telegram — можно играть через чат-бота с полным доступом к функционалу казино. Верификация в WSM Casino не является обязательной.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% на депозит до $25 000 + 50 FS и 10 фрибетов от x6 до х75 Слоты, настольные игры, шоу- и краш-игры Есть Есть Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, TON, Solana, WSM 0.0001 BTC Мгновенно

Плюсы:

практически моментальный вывод средств в крипте;

возможность покупки коинов на сайте;

собственный токен с эксклюзивными бонусами.

Минусы:

отсутствие мобильного приложения;

нет релоад-бонусов.

6. Instant Casino — моментальные выплаты и 200% бонус новичкам

Молодой амбициозный бренд, получивший лицензию Кюрасао в 2024 году, оправдывает свое название, обеспечивая быстрые (практически моментальные) выплаты в течение 10 минут.

Площадка поддерживает 16 платежных методов, включая крипту. Минимальный взнос равен $30. Солидный приветственный пакет Instant Casino включает 200% на депозит до €7 500 с вейджером x60.

Не только новички, но и постоянные клиенты могут рассчитывать на поощрения: предусмотрен 10% еженедельный кешбэк без вейджера.

К сожалению, это онлайн-казино не предлагает программу лояльности или VIP-статусы для хайроллеров. Однако на площадке проводятся многочисленные турниры и промоакции от ведущих провайдеров, таких как Pragmatic Play и PlaySon.

Гемблеров порадует обширная подборка из более чем 4 000 игр, среди которых около 3 500 онлайн-слотов со средним RTP 96%. В ассортимент входят автоматы с джекпотами и Megaways. Из настольных форматов доступны покер, рулетка, баккара и блэкджек.

Более того, можно сыграть в кости, бинго и кено. Для поклонников live-развлечений предусмотрены прямые трансляции из студий с профессиональными крупье.

Имеется отдельная вкладка с оригинальными играми Instant Casino, а также раздел для ставок на спорт и киберспорт. Официальный сайт заведения хорошо оптимизирован под мобильные браузеры.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% на счет до €7 500 x60 Игровые автоматы, настольные форматы, быстрые игры, лотереи Есть Есть Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Ethereum, TRON, Litecoin, Cardano, Ripple $30 Мгновенно

Плюсы:

моментальные выплаты в биткоине;

хорошая подборка живых игр от Evolution и Pragmatic Play;

еженедельный кешбэк без вейджера;

быстрая регистрация без обязательной верификации.

Минусы:

отсутствие мобильного приложения;

нет программы лояльности;

медленные платежи в фиате.

7. Golden Panda — 3 000 игр и солидные бонусы

Еще одно Bitcoin-казино, оказавшееся в нашем списке вполне заслуженно. Платформа работает с 2024 года под лицензией Кюрасао и за это время привлекла внимание гемблеров благодаря щедрому приветственному пакету — 200% на счет до €7 500 + 50 FS с вейджером x35.

Еженедельный кешбэк для постоянных клиентов составляет 10% и выдается без вейджера. Вы можете стартовать с €20 после быстрой регистрации без обязательной проверки документов.

Отметим, что интернет-казино пока не добавило полноценную программу лояльности для постоянных посетителей, но на официальном сайте регулярно проводятся промоакции как от самого оператора, так и от ведущих провайдеров:

Pragmatic Play;

Playson;

Evolution;

Nolimit City и других.

Игровое портфолио Golden Panda — это более 3 000 наименований, включая оригинальные разработки. Доступны слоты с механиками Megaways и Drops & Wins в различных тематиках: классические фрукты, Древний Египет, животные, сладости и др.

Среди настольных игр представлены блэкджек, рулетка, баккара и видеопокер. Раздел live-казино включает баккара, блэкджек, рулетку, крэпс и шоу-игры (например, Mega Ball).

Бетторов порадует широкая линия ставок на спорт и киберспорт. Среди поддерживаемых платежных методов — банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tron, Cardano.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% на счет до €7 500 + 50 FS x35 Слоты, настольные игры, шоу-игры, crush-тайтлы Есть Есть Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tron, Cardano €20 Мгновенно

Плюсы:

хорошая подборка игр от известных провайдеров;

солидный welcome-bonus;

быстрые криптовыплаты,

широкая линия спортивных ставок;

онлайн-чат поддержки 24/7.

Минусы:

отсутствует мобильное приложение;

нет возможности звонить на горячую линию.

8. Discasino — играйте анонимно и получайте до 10 000 USDT

Современное онлайн-казино обязано своим названием прямой интеграции с Discord: есть возможность не только общаться в комьюнити, но и регистрироваться с использованием профиля этой популярной платформы.

Чтобы привлечь новичков, заведение предлагает welcome-bonus в размере 200% до десяти тысяч USDT. Кроме того, в Discasino предусмотрен 10% кешбэк от суммы проигранных средств.

VIP-программа бренда разбита на 11 ступеней: вы можете продвигаться по ней, делая ставки и выполняя различные задания. Вознаграждения включают в себя фрибеты, приоритетный вывод средств и доступ к эксклюзивным турнирам.

Следует учесть, что платформа не работает с фиатом, поддерживая только криптовалютные платежи, с минимальным стартовым взносом €20.

Молодой бренд предлагает подборку из более чем двух тысяч развлечений, в числе которых:

слоты;

большая подборка столов с рулеткой (американской, европейской и 3D);

блэкджек;

покер;

баккара;

кости.

Здесь представлены, в том числе, онлайн-трансляции с живыми дилерами. Кроме того, заведение может похвастаться неплохой коллекцией игровых шоу и краш-игр: Jet X, Авиатор, Spaceman и пр. Для ставок на спорт предусмотрена отдельная вкладка.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% до 10 000 USDT x60 Настольные игры, слоты форматы, краш-игры Есть Есть Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin,Tether, Cardano, TRON, PEPE €20 Мгновенно

Плюсы:

возможность анонимной игры (KYC запрашивается для сумм свыше €1 000);

щедрый приветственный пакет;

поддержка более 30 видов спорта для ставок;

интеграция с Discord.

Минусы:

нет мобильного приложения и Telegram-бота;

высокий вейджер для welcome-бонуса — x60.

9. Samba Slots — надежная лицензия и моментальный вывод

Оператор выделяется среди конкурентов благодаря яркому дизайну сайта, но занять место в нашем рейтинге этому биткоин-казино помог не только внешний вид. Площадка сотрудничает с авторитетными провайдерами, среди которых:



Hacksaw Gaming;

Play’n GO;

NoLimit City;

Pragmatic Play;

Big Time Gaming.

Коллекция из более чем 4 000 азартных развлечений включает в себя классические и видеослоты, в том числе Megaways и Drops & Wins, а также настольные форматы — рулетку, баккара, несколько видов покера и блэкджек.

В разделе лайв-развлечений, помимо карточных игр, представлены кости и игровые шоу. На платформе ежедневно проводятся промо-турниры от Pragmatic Play.

Отличительной особенностью заведения является широкий ассортимент платежных методов, включая электронные кошельки Interac и Revolut, а также различные криптомонеты: Bitcoin, Bitcoin Cash, Solana, Litecoin, Ripple, Cardano, Ethereum, Dogecoin с минимальным депозитом от €20 в эквиваленте.

Надежность площадки подтверждается лицензией Кюрасао, выданной в 2024 году. Welcome-пакет для новичков составляет 200% до пяти тысяч евро. Также можно рассчитывать на возврат 10% от проигранной суммы за неделю.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% до €5 000 х30 Слоты, настольные игры, шоу-игры Есть Есть Bitcoin, Bitcoin Cash, Solana, Litecoin, Ripple, Cardano, Ethereum, Dogecoin €20 Мгновенно

Плюсы:

мгновенный вывод средств;

вейджер x30 — ниже среднего по рынку;

широкая линия ставок для бетторов.

Минусы:

нет горячей телефонной линии службы поддержки;

отсутствует программа лояльности.

10. Fast Slots — криптовалюты, турниры и быстрый старт

Как и большинство современных криптоказино, этот портал обещает быстрые, почти моментальные выплаты и поддерживает множество цифровых активов для пополнения счета и вывода средств: Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Ethereum, Tron, Solana и другие.

Минимальный стартовый взнос равен €20. Площадка вознаграждает новичков бонусом 200% до пяти тысяч евро и 50 FS. Активные гемблеры могут вернуть до 10% проигранных за неделю средств.

Здесь представлено около 3 000 слотов от Pragmatic Play, Novomatic, NoLimit City, Hacksaw Gaming и других поставщиков ПО. В списке настольных форматов присутствуют как карточные игры, так и рулетка.

Live-раздел позволяет сыграть с живыми дилерами в рулетку, баккара, блэкджек, покер и шоу-игры. Проводятся регулярные соревнования на слотах Drops & Wins от Pragmatic Play. Есть возможность делать ставки на результаты спортивных матчей и киберспортивных турниров.

Отметим, что несмотря на отсутствие мобильного приложения, официальный сайт Fast Slots хорошо оптимизирован под небольшие экраны и отличается удобным интерфейсом.

Приветственный бонус Требования к ставкам Доступные игры Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты 200% до €5 000 и 50 FS x30 Слоты, настольные форматы, быстрые игры Есть Есть Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Ethereum, TRON, Solana €20 Мгновенно

Плюсы:

оперативный вывод выигрышей;

поддержка множества криптовалют;

вейджер ниже среднего;

раздел для бетторов.

Минусы:

низкий максимальный депозит — до €2 000;

небольшой ассортимент поощрений для регулярных игроков;

нет iOS- и Android-приложения.

Сравнение лучших сайтов крипто-казино

Приветственные бонусы, программы лояльности, привилегии для VIP-клиентов, потрясающие игры, живые дилеры и многое другое могут сбить с толку даже самых стойких игроков. Если вы ознакомились с нашими обзорами и растерялись в выборе – рекомендуем просмотреть сравнительную таблицу ниже.

Крипто-казино Приветственный бонус Требования к ставкам Live-казино Ставки на спорт Доступные криптовалюты Минимальный депозит Скорость выплаты Lucky Block Кешбэк в размере 15% от проигрыша в первые 7 дней после регистрации Отсутствуют Есть Есть Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tether, Cardano, BNB, XRP 1 доллар США 5 минут – 48 часов Mega Dice Бонус 200% на первый депозит (до 1 Bitcoin)

40x Есть Есть Ethereum, Cardano, Bitcoin, XRP, TRON 1 доллар США Пару часов TG Casino Бонус 200% до 10 ETH 40X Есть Есть Litecoin, Dogecoin, Tether, Solana, Bitcoin 0.0001 BTC Один день

CoinCasino

200% (до $30 000) плюс 50 FS 35x Есть

Есть

Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Tether, Solana

$10 Мгновенно

WSM Casino

200% на депозит до $25 000 + 50 FS и 10 фрибетов



от x6 до х75 Есть

Есть

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, TON, Solana, WSM

0,0001 BTC Мгновенно

Instant Casino

200% на счет до €7 500

х60 Есть Есть

Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Ethereum, TRON, Litecoin, Cardano, Ripple

$30 Мгновенно

Golden Panda

200% на счет до €7 500 + 50 FS

х35 Есть

Есть

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tron, Cardano

€20 Мгновенно

Discasino

200% до 10 000 USDT

х60 Есть Есть

Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin,Tether, Cardano, TRON, PEPE

€20

Мгновенно

Samba Slots

200% до €5 000



х30 Есть Есть

Bitcoin, Bitcoin Cash, Solana, Litecoin, Ripple, Cardano, Ethereum, Dogecoin



€20

Мгновенно

Fast Slots

200% до €5 000 и 50 FS

х30

Есть

Есть



Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Ethereum, TRON, Solana

€20

Мгновенно 0xBet Розыгрыш 10000 долларов – Есть Нет Bitcoin, Litecoin, Tether, BNB, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Cardano, XRP, Tron 20 евро Мгновенно Jackbit Акция 3+1 на ставки – Есть Есть Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, BNB, Dash, Bitcoin Cash, Dogecoin, Monero, Tron, USDC, Solana, BUSD 20 евро Мгновенно Empire.io 20% кешбэк – Есть Нет Bitcoin, Litecoin, Tron, Ethereum, Tether, XRP, Cardano 0.00025 BTC Мгновенно

Как мы определяем лучшее биткоин-казино?

Наша команда тщательно исследует и тестирует десятки сайтов казино, доступных в России, и проверяет каждый из них в соответствии с установленным перечнем критериев. Мы составляем наш рейтинг лучших крипто-казино на основании следующих факторов.

Безопасность

Казино, которые не проходят проверку безопасности, не имеют шанса попасть ни в один из составленных нами рейтингов. Все описанные выше крипто-казино гарантируют безопасность криптовалютных платежей, имеют опыт защиты средств игроков и являются на 100% надежными.

Скорость вывода средств

Одним из важных условий является время за которое осуществляется снятие средств со счета. Лучшие крипто-казино позволяют сделать это мгновенно. То же самое касается и пополнения игрового баланса.

Низкие комиссии

А еще лучше — их отсутствие. Ни одно из представленных нами крипто-казино не взимает дополнительные средства за ввод или вывод денежных средств.

Минимальный депозит

Поскольку это своеобразный порог входа в мир развлечений любого онлайн-казино, очень важно, чтобы установленная сумма минимального депозита была справедливой и доступной для большинства пользователей.

Игровое разнообразие

Слоты и рулетка — это хорошо, а вот Live-казино и ставки на спорт — еще лучше. Каждое крипто-казино из нашего рейтинга может похвастаться широким разнообразием игр и развлечений: тысячи тематических слотов, соревнования и турниры, настольные игры и игры с мгновенным выигрышем, игры с живыми дилерами и ставки на спорт, киберспорт и крипто-спорт. Все это ждет вас на сайтах лучших крипто-казино в России.

Бонусы и акции

Щедрость крипто-казино проявляется в депозитных и бездепозитных бонусах, фриспинах и акциях. Однако не все то золото, что блестит. Мы также обращаем внимание на требования к отыгрышу и допустимые сроки выполнения установленных требований.

Дизайн и программное обеспечение

Сайты лучших крипто-казино отличаются интуитивно-понятными и приятными глазу дизайнами, а также оснащены доступными интерфейсами и впечатляющей графикой. Кроме того, лучшие крипто-казино используют программное обеспечение ведущих провайдеров индустрии.

Чем крипто-казино лучше традиционного онлайн-казино?

Ставки и выигрыши в криптовалюте обладают несколькими очевидными преимуществами. Предлагаем ознакомиться с каждым из них подробнее.

Мгновенные выплаты

Даже не хочется думать о том, сколько инстанций принимают участие в выводе денежных средств со счета в традиционном онлайн-казино на банковскую карту, и к тому же, снимают за это комиссию и облагают выигрыш налогом. В свою очередь, крипто-казино не взимают дополнительной платы за пополнение баланса и снятие средств, а также осуществляют такие операции в считанные минуты в любое время суток и независимо от праздничных дней и выходных.

Децентрализованные финансы

Децентрализованные финансы — это быстро, безопасно и современно. Никаких человеческих ошибок, форс-мажоров и непредвиденных ситуаций, все происходит максимально прозрачно на глазах у тысяч пользователей. Каждую транзакцию в последствие можно с легкостью отследить, поэтому о махинациях с денежными средствами или ошибках операторов не может идти и речи.

Анонимность

Регистрация на большинстве сайтов крипто-казино не требует верификации личности. Это имеет большое значение для тех, кто не хочет раскрывать свою персону или находится в странах, в которых онлайн-гэмблинг запрещен. Однако, обратите внимания, что для вывода средств личная информация все же будет запрошена с целью борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.

Достойные бонусы

Что тут говорить, крипто-казино предоставляют своим клиентам более щедрые бонусы, чем традиционные онлайн-казино. А вот какими бывают эти бонусы нам еще предстоит разобраться.

Какие бонусы ждут вас в биткоин-казино?

Практически все крипто-казино предлагаю приветственные бонусы, а также бонусы и акции для постоянных клиентов. Вот несколько основных типов бонусов казино.

Депозитные бонусы

Такие бонусы работаю следующим образом: игроку начисляются бонусные средства в соответствии с его личными средствами, которые были введены на счет. Например, если заявлен бонус в размере 100% на депозит до 1000 долларов, то при внесении игроком суммы в 500 долларов, он получит бонусные 500 долларов на свой игровой счет. Однако стоит быть предельно внимательным, поскольку такие бонусы могут иметь требования к отыгрышу.

Бездепозитные бонусы

Такие бонусы — большая редкость, поскольку в этом случае игрок получает бонусные средства на свой счет без необходимости вносить депозит. Это значит, что исчерпав бонусные средства, игрок может покинуть крипто-казино, “даже не достав кошелек”.

Фриспины

Это бесплатные вращения, которые игроки могут использовать в определенных или всех слотах крипто-казино. При этом весь выигрыш от этих вращений игрок получает на свой обычный счет. Это очень весело!

Заключение

Мы подготовили для вас список лучших биткоин-казино России в 2023 году, однако ответственность за свои денежные средства и потраченное время несете исключительно вы. Руководствуйтесь здравым смыслом и не ставьте больше, чем готовы потерять. Желаем удачи!